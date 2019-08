Bad Mergentheim.Wie bereits gemeldet, wurden in den vergangenen Tagen Verkehrsteilnehmer an verschiedenen Stellen, unter anderem am Gänsmarkt, in der Schillerstraße und am Stadtkloster/Abzweigung Kapuzinerstraße (Bild) angehalten und befragt, während technische Geräte das Verkehrsaufkommen registrierten. Die Auswertung der Daten wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bild: Sascha Bickel

