Verkehr wird beeinträchtigt

Bad Mergentheim.Wegen der Bauarbeiten auf dem Seegartenquartier, kommt es im Februar zu zwei aufeinander folgenden Sperrungen in der Wachbacher Straße und in der Seegartenstraße. Diese betreffen Autofahrer und Fußgänger. Zunächst wird ab Mittwoch bis voraussichtlich Dienstag, 9. Februar, die Wachbacher Straße Richtung Wachbach, auf einem Teilstück des Geradeausverkehrs, abgesperrt. Der Autoverkehr muss hier ausweichen, Fußgänger können nicht passieren und werden über die Seegartenstraße umgeleitet. Von Dienstag, 9. Februar, bis voraussichtlich Samstag, 20. Februar, wird es eine halbseitige Sperrung unter Nutzung des Gehweges in der Seegartenstraße geben. Die Seegartenstraße darf in dieser Zeit nur von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von unter 3,5 Tonnen befahren werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021