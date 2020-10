Verkauf startet am Freitag, 6. November

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim bietet auch in diesem Jahr einen Adventskalender zum Verkauf an. Am 24. Dezember gibt es als Hauptgewinn unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.

Klaus Spitzley, Präsident des Lions-Clubs Bad Mergentheim dankte im Namen des Vorstands und des Projektteams „Adventskalender“ den zahlreichen Sponsoren für die großzügige Bereitstellung der Preise und sonstigen Unterstützern. In diesem Jahr heißt das Motto des Lions Club „In unserer Region leben – für unsere Region da sein.“ Die gesamten Einnahmen wird der Lions-Club der Region zu Gute kommen lassen. Gerade Corona zeige, wie nahe Freud und Leid zusammenliegen. Daher sollen die Hospiz-Gruppen in Creglingen, Bad Mergentheim und Weikersheim unterstützt werden. Der Hospiz-Dienst habe sich zur Aufgabe gemacht, sterbende Menschen und ihre Angehörigen in dieser Zeit zu unterstützen. Die Hilfe durch den Hospiz-Dienst ist vollkommen kostenlos, da er durch die Träger und durch Spenden finanziert wird. Dazu möchte der Lions- Club dieses Jahr beitragen. Insgesamt wurden 4000 Kalender aufgelegt. Ab Freitag, 6. November, sind die Adventskalender für fünf Euro pro Stück in folgenden Verkaufsstellen in Bad Mergentheim erhältlich: Alexander Traut Augenoptik, Fränkische Nachrichten, Buchhandlung Moritz und Lux, Sparkasse Tauberfranken. In Weikersheim werden die besonderen Adventskalender bei Bastel-, Spiel- und Schreibwaren Ulrike Maier, Blumen Brenner, sowie in Dollmann’s Bioladen zum Kauf angeboten.

Große Bandbreite

Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren tausend Euro. Die Bandbreite der Gewinne ist groß. Es gibt Einkaufsgutscheine, Verzehrgutscheine in verschiedenen Restaurants, Dienstleistungs- und Reisegutscheine, Gutscheine für Golfkurse und für ein Wochenende mit einem Traumwagen sowie Sparbücher.

