Verbesserte Krebstherapie möglich

Bad Mergentheim.Die DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) hat die Zentren im Caritas- Krankenhaus jetzt zum wiederholten Mal für die hohe Qualität der Therapie und Betreuung ausgezeichnet. Diese Woche sind die Urkunden offiziell überreicht worden.

Die Beurteilung für die Krebszentren im Caritas-Krankenhaus: Die Versorgung von Tumorpatienten ist dank der fachlichen Kompetenz und der sehr engagierten Mitarbeiter „auf einem sehr hohen Niveau“, man habe eine „Vielzahl von positiven Eindrücken“ gewinnen können. Den Chirurgen im Darmzentrum bescheinigten die Prüfer etwa „durchgehend exzellente OP-Ergebnisse“.

Zwei Tage lang überprüften externe Fachärzte nach den Kriterien der DKG das Onkologische Zentrum OZT, das Brustzentrum, das Darmzentrum, das Prostatazentrum sowie die Schwerpunkte Lymphome, Leukämie und Hämatologische Systemerkrankungen in einem gemeinsamen Audit.

„Das ist wie beim TÜV für das Auto: nur wenn alle einzelnen Teile funktionieren und die einzelnen Rädchen dann so ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sind, dass der Motor rund läuft, gibt es den Stempel und die Urkunde der Zertifizierungsstelle“,meint Dr. Edgar Hartung. „Bei den Krebszentren wird genau geprüft, wie laufen Aufnahme und Diagnostik ab? Haben alle beteiligten Ärzte und Pflegekräfte die erforderlichen Fachweiterbildungen? Wird der Befund jedes Patienten von mehreren verschiedenen Fachärzten in der Tumorkonferenz besprochen und gemeinsam eine Therapie festgelegt? Können im Zentrum alle wichtigen Therapien durchgeführt werden? Erhält jeder Patient das Angebot einer Beratung durch Psychologen, Ernährungsberater, den Sozialdienst und die Seelsorge? Und ganz wichtig: Wie ist der Erfolg der Behandlung? Sind alle diese Punkte auch dokumentiert für alle zugänglich, so dass keine Information verlorengeht ? Finden regelmäßig Fortbildungen statt?“ All das und noch Einiges mehr werde von den externen Experten nach bundesweit einheitlichen Qualitätsmaßstäben überprüft, erläutert der Leiter des onkologischen Zentrums OZT am Caritas-Krankenhaus.

Die Prüfer geben in einem Abschlussgespräch und einem schriftlichen Auditbericht ihre Einschätzung ab. Alle Auditoren lobten in den Abschlussberichten die hohe Qualität als besonders auffallendes Merkmal aller Krebszentren. Das Darmzentrum gehöre im Caritas zu den besten 20 Prozent in Deutschland.

Unabhängig voneinander lobten die vier Auditoren über alle Abteilungen hinweg das „hohe persönliche Engagement“ und „die hohe Motivation“ der Ärzte, der Pflege, der Therapeuten, der Ernährungs- und Stomaberaterinnen sowie aller an der Versorgung von krebskranken Patienten beteiligten Mitarbeitern inklusive das Qualitätsmanagements. Die Prüfer vermerkten außerdem: „Ein herzliches und menschliches Miteinander in dem konfessionellen Haus“. Sie zeichneten mit dem Siegel der DKG die Zentren für drei weitere Jahre aus und zertifizierten die hohe Qualität der Abläufe sowie der Behandlung.

Für Dr. Edgar Hartung und die Leiter der Organzentren - Prof. Dr. Peter Baier (Darmzentrum), Dr. Ulrich Schlembach (Brustzentrum), Privatdozent Dr. Bernd Straub (Prostatazentrum) - sind diese positiven Einschätzungen eine erfreuliche Rückmeldung. „Es ist für uns zugleich aber auch eine Herausforderung, dieses hohe Niveau in der Behandlung unserer Patienten auch künftig weiter sicherzustellen und auszubauen.“

Etwa 500 000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs und die Zahl der Neuerkrankungen steigt weiter an. Heute kann etwa die Hälfte aller Krebspatienten geheilt werden. Verbesserte Früherkennung, die bösartige Tumore in einem frühen Stadium diagnostizieren kann und umfassende Therapien nach neuesten medizinischen Leitlinien in geprüften Krebszentren tragen dazu bei. ckbm

