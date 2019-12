Verbesserte Ausstattung für viele kleine Künstler

Markelsheim.Seit seiner Gründung im Herbst 2010 kann der Förderverein der Grundschule am Engelsberg inzwischen auf neun äußerst erfolgreiche Jahre der Vereinsarbeit zurückblicken. Da die Vorsitzende Christine Kuhnhäuser verhindert war, zog Bettina Schmidt in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende, im Rahmen der Jahreshauptversammlung eine durchweg positive Bilanz. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins konnten zahlreiche Projekte von der Grundschule realisiert werden.

Die Höhepunkte des vergangenen Vereinjahres ließ die Schriftführerin Tanja Braun in ihrem Jahresrückblick Revue passieren. So wurden beispielsweise für alle vier Grundschulklassen Trockenwägen zum Trocknen der gemalten Kunstwerke angeschafft. Der erforderliche Betrag kam durch die Einstellung des Projektes in die Aktion der Volksbank Main-Tauber „Wir-für-Hier“ zusammen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Ausflüge und Bildungsveranstaltungen finanziell durch den Förderverein unterstützt und teilweise sogar komplett durch diesen getragen. Unter anderem wurden auch in diesem Jahr die neuen Erstklässler an ihrem ersten Schultag vonseiten des Fördervereins mit einem Schul-T-Shirt als Begrüßungsgeschenk Willkommen geheißen.

Zu den besonderen Aktionen des Fördervereins zählte beispielsweise auch die Bewirtung der Graduierungsfeier an der Dualen Hochschule, Campus Bad Mergentheim. Zudem organisiert der Förderverein den Waffelverkauf am 13. und 14. Dezember beim Christbaumverkauf der BAGeno in Markelsheim.

Bereits im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung wurde Svenja Model in ihrer Funktion als Kassiererin die einwandfreie Buchführung von den Kassenprüfern Andreas Kreuser und Karl-Heinz Ikas bescheinigt. Auf Antrag von Andreas Kubera erfolgte anschließend die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes. Anschließend leitete er zu den Wahlen über. Sämtliche Wahlvorschläge wurden einstimmig angenommen.

Wiedergewählt wurden Christine Kuhnhäuser als Vorsitzende, Bettina Schmidt als stellvertretende Vorsitzende sowie die Beisitzerinnen Anja Bach und Diana Horwath. Svenja Model scheidet zwar als Kassererin aus, bleibt dem Vorstandsteam jedoch als Beisitzerin erhalten. Mit Thomas Bach als neuem Kassier sowie den beiden neuen Beisitzern Klaus Greulich und Matthias Kleinschnitz kommt dieses Jahr wieder frischer Wind in das Gremium. Die Beisitzer Stefanie Glöckner und Ingo Mach sowie die Schriftführerin Tanja Braun wurden bereits 2018 für zwei Jahre gewählt und verbleiben jeweils in ihrer bisherigen Funktion.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019