Verantwortungsvolles Verhalten ist gefragt

Bad Mergentheim.Die Spielplätze in Bad Mergentheim können ab 7. Mai wieder betreten werden. Dies gilt jedoch nur unter Auflagen und nicht gleich für alle der derzeit noch geschlossenen Anlagen. Die Landesregierung hebt die Schließung der Spielplätze ab Mittwoch, 6. Mai, auf. Die Stadt braucht jedoch einen Vorlauf für diese Öffnung. Jeder Spielplatz wird vom Bauhof überprüft, gereinigt, wo nötig in Stand gesetzt und dann freigegeben. Teilweise sind zum Beispiel auch Mäharbeiten notwendig. Ist das rote Absperrband entfernt und die Beschilderung geändert, dürfen die Anlagen in Kernstadt und Stadtteilen wieder genutzt werden. Die vier größeren Spielplätze im Schlosspark, im Äußeren Kurpark, am Drillberg und auf dem Spessartblick bleiben zunächst gesperrt und werden erst in der kommenden Woche geöffnet. Die Verwaltung begründet dies neben dem Vorbereitungs-Aufwand auch mit der dort besonders hohen Besucher-Frequenz und der städtischen Verantwortung für Hygiene und Infektionsschutz. Generell sind Eltern und Betreuer zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen und haben auf die nötigen Abstände zu achten. Auch nach der Öffnung darf es nicht zu größeren Menschenansammlungen kommen, Picknick ist grundsätzlich verboten. Es finden weiterhin regelmäßige Kontrollen vor Ort statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.05.2020