Veranstaltungen und Konzerte entfallen

Bad Mergentheim.Der Verein „Deutschordensmuseum Bad Mergentheim“ bedauert es sehr, die bereits in den Programmen angekündigten Veranstaltungen des ersten Halbjahres nicht durchführen zu können. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie dürfen laut Verordnung des Landes Baden-Württemberg bis zum 15. Juni 2020 im Residenzschloss keine Veranstaltungen mit Ansammlungen von mehr als fünf Personen stattfinden. Betroffen hiervon sind der Vortrag von Dr. Thiel, Landesdenkmalamt Stuttgart, über jüngste Ausgrabungsfunde. April sowie die Museumskonzerte am 26. April und 7. Juni. Auch die im Mai geplante Jahreshauptversammlung des Vereins findet erst zu einem späteren Termin statt. Die Ersatztermine der abgesagten Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Tagespresse veröffentlicht. vdom

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020