Veranstaltungen gut besucht

Bad Mergentheim.Bei der Jahreshauptversammlung des MSC Bad Mergentheim blickte Martina Knolmayer sehr zufrieden auf ihr zehntes Jahr als Vorsitzende (Nachfolgerin von Dr. Horst Lauer) zurück.

Trotz des Namens „Motorsportclub“, führt der Verein schon seit vielen Jahren wegen der rasanten Entwicklung des Straßenverkehrs keinen Motorsport mehr durch. Dafür werden den fast 490 Clubmitgliedern jährlich gesellige Veranstaltungen, Wanderungen, Reisen ins In- und Ausland und eine Weiterbildung für Kraftfahrer angeboten. Wie in der zurückliegenden Zeit wurden sie auch 2019 sehr gut angenommen, zumeist waren sie ausgebucht. Auch für dieses Jahr haben sich nach den Worten der Vorsitzenden Vorstand und Beirat wieder viel vorgenommen, um möglichst viele Clubmitglieder zur Teilnahme anzuregen. Nachdem der Schatzmeister seinen Kassenbericht vorgetragen hatte, bescheinigten die Kassenprüfer die übersichtliche und korrekte Buchführung. Einer einstimmigen Entlastung von Vorstand und Beirat stand damit nichts mehr im Wege. Auch die Wahlen, zumeist Wiederwahlen, geschahen einstimmig. Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Weber dankte der Vorsitzenden für ihre sehr gute Arbeit. Die Anwesenden schlossen sich mit starkem Applaus an. Als Überraschung wurden dann „in Anerkennung und Würdigung der besonderen Verdienste innerhalb des ADAC Württemberg und seiner Ortsclubs“ (so der ADAC Württemberg) folgenden Vorstands- und Beiratsmitgliedern die Ehrennadel in Bronze des ADAC Württemberg verliehen: Martina Knolmayer, Hubertus Hettenbach, Richard Pflüger, Kurt Wilhelm und Jörg Obermeyer. Mit einer Bilderschau von den Veranstaltungen 2019 endete die Versammlung. msc

