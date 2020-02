Veränderte Ausbildung

Bad Mergentheim.Seit diesem Jahr gibt es große Veränderungen im Bereich der pflegerischen Ausbildung. Mit „Kick-off – Karrierestart in der Pflege“ veranstaltet die Berufsfachschule für Pflege an der Beruflichen Schule für Ernährung.Pflege.Erziehung für alle Interessierten einen informativen Vormittag.

Die Informationsveranstaltung zur generalistischen Ausbildung findet am Samstag, 21. März, um 10 Uhr im Fachraumzentrum in der Seegartenstraße 16. Wie erreiche ich das Ausbildungsziel „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Welche Neuerungen stehen an? Wie ist die Ausbildung organisiert? Kann nach der Ausbildung auch ein Studium angestrebt werden?

Fragen werden beantwortet

Für viele Interessierte sind noch viele Fragen offen. Die Vertreter der Berufsfachschule und der Ausbildungsbetriebe beantworten alle Fragen zum Start der neuen Ausbildung 2020/21. Daneben bietet die Informationsveranstaltung die Möglichkeit, neben Ansprechpartnern auch die moderne Ausstattung der Schule sowie die Unterstützungsmöglichkeiten der „Epe“ kennenzulernen. Interessierte, die ein Studium anstreben, sind auch willkommen.

Fachhochschulreife erwerben

So kann parallel zur Ausbildung auch die Fachhochschulreife an der Beruflichen Schule angestrebt werden.

Weiterhin wird es zu einem ausbildungsbegleitenden Studium Informationen aus erster Hand geben. Dazu wird ein Vertreter der Fernhochschule Hamburg, Außenstelle Würzburg, vor Ort sein. Somit bietet die Veranstaltung rundum die wichtigsten Informationen für alle an der neuen Pflegeausbildung Interessierten.

