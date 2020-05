Vatertags-Gedanken beim Spazieren gehen

Sind Sie schon mal, wie wir zwei Endsiebziger, also Großväter, von MGH übers Willinger Tal (unten rum) nach Wachbach gelaufen? Ihr Jungen ward nie eine Belastung für uns, weil da, weil wir Eltern, weil geliebt. Ergo sind wir Alten nie eine Belastung für euch Junge, weil da, weil eure Eltern, weil geliebt und „endlich“! Es soll hier kein Klagelied erklingen, Gott bewahre, nein. Eine Erkenntnis aus dem, was wir beide schon in den fast 30 Jahren unserer gemeinsamen Vatertagswanderungen erlebt haben. Von langen Wanderungen mit dem Bollerwagen nach Herbsthauen, jedes Jahr von einer anderen Richtung aus MGH kommend. Heute aufgrund unseres Alters kleinere Strecken ohne Bollerwagen und Gott sei dank auch ohne Rolli! Früher, wenn man uns, mit was auch immer, beim Laufen überholt hat, kam immer ein Zeichen von hinten und ein: Wow, wow, wow, die Oldies! Heute ein vorbeirauschen ohne Klingelzeichen und zurückschauen ob keiner, weil Körperkontakt, im Graben liegt, denn egal, die Freiheit hat uns wieder. Auf der anderen Seite aber auch Familien, die mit Kindern auf kleinen Rädern uns freundlich grüßend mit Kinderlachen und einem „Hallo Opas“ uns überholen und wir am Ende der Wegstrecke von Ihnen wieder mit einem „Hallo!“ begrüßt werden, weil sie schneller waren! Wisst Ihr, die Ihr das lest, was ich meine? Das war ein Erlebnis an einem Vatertag. Liebt sie, wie sie sind, denn sie sind wie sie sind ...... Eure, unsere Kinder Nach zwei Stunden Fußmarsch hatten wir beide unser Ziel, Wachbach, erreicht, setzten uns in einen Biergarten und waren, trotz Corona, mit uns, den Drahteseln und der Welt wieder im Reinen. Wenn auch zwischendurch der eine oder andere Drahtesel einen auf sich sitzen hatte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020