Unterwegs auf dem Weg der Hoffnung

Bad Mergentheim.„Musica ecclesia. Bring us hope –Bring uns Hoffnung“, ist das Adventskonzert mit dem Jugendchor St. Johannes unter Leitung von Michael Müller am dritten Advent, 15. Dezember, überschrieben. Beginn ist um 17 Uhr im Münster St. Johannes. Auf dem Weg zum Weihnachtsfest – in unterschiedlicher Weise – wird in Musik und Text der Weg der Hoffnung beschrieben, welcher in vielen Texten und Geschichten die Verheißung Wirklichkeit werden lässt.

In diesem Konzert erklingen Werke, welche der Jugendchor im Laufe diesen Jahres gesungen hat, sei es beim großen Chorfest der Pueri Cantores in Paderborn im Sommer, sei es bei besonderen Anlässen wie der Hochzeit ehemaliger Chormitglieder.

Gerade, weil manch Unbekanntes zu hören sein wird, lohnt sich ein Besuch. Eingebettet in dieses Adventskonzert ist die Verteilung des „Licht von Bethlehem“ durch die Pfadfinderschaft St. Georg.

Die Besucher dürfen daher gerne eine Kerze mitbringen, um dieses Licht mit nach Hause zu nehmen. Am Klavier begleitet Hans-Peter Gierling, an der Violine musiziert Lea Wiesner. Im Anschluss an das Konzert besteht noch die Möglichkeit, bei Glühwein und Punsch den Abend vor dem Münster an der Münsterbauhütte ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die Renovierung des Münsters und die neue Münsterorgel erbeten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019