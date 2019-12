Unterhaltung für die ganze Familie

Bad Mergentheim.Weihnachtliche Darstellungen in der Puppenstuben- und Adelsheimsammlung – darum geht es bei einem Nachmittag bei Punsch, Geschichten und Spielen für die ganze Familie mit Christine Wahl am 28. Dezember, von 14 bis 17 Uhr.

Das Deutschordensmuseum lädt in den Weihnachtsferien Familien mit Kindern ab 6 Jahren zu einem entspannten und spielerischen Nachmittag: Winter und Weihnachten, früher und heute, in Geschichten, Märchen und alten Kinderspielen aus aller Welt, anschaulich gemacht mit Hilfe von drei oder vier besonderen Schaustücken im Schloss. Am Samstag, 28. Dezember, findet dieser gemütliche Nachmittag bei Punsch, Geschichten und Spielen für die ganze Familie statt. Christine Wahl aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik hat sich dieses Angebot erdacht und führt es in unterhaltsamer Weise kurz vor dem Jahreswechsel durch.

Da sind beispielsweise winterlich gekleidete Püppchen oder die weihnachtlich geschmückte Tanne in einem der Puppenhäuser, da wird die biblische Geschichte der Geburt Jesu in historischen Darstellungen in der Adelsheimsammlung geschildert. Lassen Sie sich und Ihre Kinder bei Punsch und Plätzchen verzaubern und lassen sich gleichzeitig mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit und um die ganze Welt. Wer möchte, kann eigene Plätzchen zum Probieren mitbringen. Der Punsch steht für die Familien bereit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019