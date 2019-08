Bad Mergentheim.Zur Aufführung kommt eine unterhaltsame und spritzige Sommer-Show mit den schönsten und beliebtesten Melodien aus der alten und der neuen Welt des Broadway an diesem Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr im Kursaal. Sänger der großen deutschen Musicalproduktionen und ein atemberaubendes Tanzensemble garantieren einen glamourösen Abend von optischem und musikalischem Hochgenuss. Ausschnitte aus My Fair Lady, West Side Story, Cabaret, A Chorus Line, Chicago, Grease, Hair, Phantom der Oper, Rocky Horror Show und vielen anderen mehr garantieren einen kurzweiligen musikalischen Sommerabend. Eintrittskarten gibt es laut Mitteilung bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Bild: Artino Events

