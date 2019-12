Bad Mergentheim.Mit einem Unplugged-Konzert der Punkrocker von „Kettenreaktion“ verabschiedete sich das Jugendhaus „Marabu“ in die Weihnachtsferien. Am 26. Januar wird es ein Puppentheaterstück für Kinder im Jugendhaus geben und im März steht ein Hip-Hop-Konzert mit drei Künstlern an. Bild: Marabu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019