Unfallzeugen gesucht

Bad Mergentheim.Die Polizei in Bad Mergentheim sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls. Am Freitag, zwischen 12 und 12.15 Uhr, war ein Audi A6 in der Poststraße geparkt. Der Wagen stand auf den Parkplätzen auf Höhe der Sparkasse. Nach der kurzen Zeit der Abwesenheit des Besitzers musste dieser am linken Kotflügel seines Wagens Streifspuren und Lackschäden feststellen. Der Fahrzeugeigentümer konnte beim Verlassen seines Pkw ein silberfarbenes Fahrzeug, neben ihm parkend, erkennen. Zeugen, die den Unfall in der Poststraße beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019