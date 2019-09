Unfallfrei trotz Dauerregen

BAd Mergentheim.Rund 110 klassische vornehmlich italienische Sport- und Rennwagen und deren ehemalige Gegner und Konkurrenten auf den Rennstrecken gaben sich am auf der idyllisch gelegenen Strecke beim 2. Pista & Piloti in Michelstadt ein Stelldichein. Vom Vorkriegs-Kompressor Mercedes bis zu Lancia Stratos, der Rallylegende der 70 Jahre, war alles zu sehen was das Liebhaberherz begehrte. Schon traditionell war auch das Historic Alfa Romeo Rennteam um den Bad Mergentheimer Stefan Götzelmann mit 20 klassischen Alfa Romeo-Oldtimern aus dem gesamten Bundesgebiet am Start. Trotz Dauerregen ging alles unfallfrei nach vier Demonstationsläufen dem karierten Tuch entgegen und eine Wiederholung ist für 2020 geplant. pm

