Unfallflucht vor Polizeirevier

Bad Mergentheim.Direkt vor dem Polizeirevier Bad Mergentheim wurde am Mittwochmittag das Fahrzeug einer 69-Jährigen beschädigt. Die Frau hatte ihren Peugeot in der Zeit zwischen 13 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss rückwärts neben einem weißen Pkw eingeparkt. Der Fahrer dieses Wagens blieb wahrscheinlich beim Ausparken an der Front des Peugeots hängen und beschädigte diesen dabei. Anstatt seiner Personalien ließ der unbekannte Fahrer jedoch nur weiße Lackspuren und einen Schaden in Höhe von circa 600 Euro zurück. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise gehen unter Telefon 07931 / 54990 an das Revier in Bad Mergentheim. pol

