Unfall nahe Stuppach: Frau verletzt

Stuppach.Ein Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der B 19 zwischen Stuppach und Bad Mergentheim. Eine Frau kam mit ihrem Opel Corsa laut Mitteilung der Polizei alleinbeteiligt von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt rückte genauso an, wie der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, der die verletzte Frau sicherheitshalber mit ins Caritas-Krankenhaus nahm. Der Wagen kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei. pol/sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020