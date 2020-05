Unfall: Hoher Sachschaden und Verletzte

Bad Mergentheim/Schweigern.Auf der Landstraße zwischen Boxberg-Schweigern und Bad Mergentheim geschah am Sonntagabend ein Unfall. Der 24-jährige Lenker eines BMW M2 fuhr gegen 21.15 Uhr mit seinem 27-jährigen Beifahrer entlang der Landstraße (parallel zum Würth-Areal) in eine langgezogene Rechtskurve. Sein Pkw kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur. Wegen des ausbrechenden Hecks und durch das Gegenlenken, geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die rund 3,5 Meter tiefe, bewachsene Böschung hinab. Nach einer weiteren Fahrstrecke von ungefähr 35 Metern prallte das Auto gegen einen Baumstumpf, so dass dieses ausgehebelt wurde und senkrecht mit dem Dach gegen eine Eiche prallte. Diese Eiche wies im Anschluss das Gefährt ab, so dass der Hinterreifen abriss und das Fahrzeug gegen einen weiteren Baum schleuderte. Hier verkeilte sich der Sportwagen und kam zum Stehen. Glücklicherweise verletzten sich beide Insassen lediglich leicht. Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt, der DRK-Rettungsdienst und die Polizei rückten an. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von circa 70 000 Euro. sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.05.2020