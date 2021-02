Unfall auf Parkplatz

Bad Mergentheim.Ein Audi A4 wurde am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Discounters in Bad Mergentheim beschädigt. Der Wagen stand, während die Besitzerin einkaufen war, gegen 8.30 Uhr für kurze Zeit auf dem Parkplatz in der Dieselstraße neben einem weißen Kleintransporter. Vermutlich blieb der Fahrer des Transporters, oder der Fahrer eines anderen weißen Autos, beim Ausparken an dem Audi hängen und verursachte an der Beifahrerseite einen Streifschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zurück blieben vom unbekannten Autofahrer lediglich weiße Lackspuren. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, sollten sich unter der Telefonnummer 07931/54990 bei der Polizei melden.

{element}

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021