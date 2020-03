Unbekanntes Mergentheim

Bad Mergentheim.Die meisten der Bad Mergentheimer Bewohner gehen davon aus, dass sie ihre Stadt kennen. Aber wer könnte spontan sagen, an welchem Gebäude zum Beispiel das historische Längenmaß der „Mergentheimer Elle“ angebracht ist oder wo sich die berühmte Wendeltreppe des deutscher Baumeister Blasius Berwart befindet. Diese und weitere oft unbekannte Relikte der Vergangenheit, wird das Bad Mergentheimer Urgestein, Lydia Lauer, Stadtführerin und Kulturwartin der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, in ihrem Diavortrag „Unbekanntes Bad Mergentheim“ in Bild und Wort vorstellen. Der Diavortrag findet am Samstag, 14. März, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum statt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Willkommen sind nicht nur Mitglieder und Freunde des Albvereins, sondern alle interessierten Bürger. Weitere Termine: www.albverein-badmergentheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020