Unartige Kunst gesucht

Unartige Kunst malen – das ist ein Aufruf, dem Kinder gerne folgen. © junge kultur

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „großartig unartig“ ruft der Verein „junge kultur.unartig“ zusammen mit dem Kulturverein alle Schüler im Alter von neun bis elf Jahren zur „Kreativ-Challenge 2020“ auf. Die „unartigsten“ Werke werden ab Mitte Mai in der Sparkasse gezeigt.

An 30 Schulen in und um Bad Mergentheim hat der Verein seine neue Broschüre verteilt. Die 46-seitige Druckschrift enthält jede Menge Anregungen für Lehrkräfte zum künstlerischen Gestalten des Unterrichts.

Bild im Format DIN A 3

Passend zu einer der Impulsgeschichten in der Broschüre, sind Schüler nun aufgefordert, ein Bild im Format DIN A 3 zu malen. Schulklassen oder einzelne Kinder, die bei der Malaktion mitmachen wollen, können sich noch bis zum 7. März per E-Mail an mail@jungesquadrat.de formlos anmelden. Die fertigen Ergebnisse sollten dann bis zum 30. April an das Atelier unartig (Wachbacher Straße 58) eingesandt werden.

Alle Teilnehmerbekommen ein Zertifikat zugeschickt. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen die „unartigsten“ Werke aus, die dann vom Hauptsponsor der Malaktion, der Sparkasse Tauberfranken, in deren Räumlichkeiten in der Härterichstraße 13 in Bad Mergentheim für die Öffentlichkeit ausgestellt werden.

Die Vernissage mit feierlicher Eröffnung ist für den 15. Mai vorgesehen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020