Umfassende Ausbildung gewährleistet

Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim.Aus drei wird eins: Seit Beginn des Jahres sind die bislang getrennten Ausbildungszweige Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege in der neuen „generalistischen“ Pflegeausbildung vereint. Hintergrund ist das Pflegeberufegesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten ist.

In den Bildungszentren am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und am Krankenhaus Tauberbischofsheim starten die neuen Ausbildungskurse zum 1. April bzw. 1. Oktober.

„Alle Auszubildenden, die nun eine Ausbildung in der Pflege beginnen wollen, werden nach neuen einheitlichen Vorgaben unterrichtet“, erläutert Norbert Stolzenberger, Leiter der beiden Bildungszentren. „Das bedeutet in erster Linie, dass Auszubildende nicht mehr wie bisher ausschließlich im Krankenhaus oder nur im Pflegeheim eingesetzt werden, sondern dass sie während der Ausbildung viele verschiedene Einsatzbereiche durchlaufen und gemeinsam Inhalte lernen.“ Die Pflegeausbildung werde sich somit theoretisch wie praktisch verändern.

Für jeweils sechs bis zehn Wochen kommen alle Auszubildenden auf Krankenhausstationen, in Seniorenzentren und zu ambulanten Pflegediensten und damit zu Patienten nach Hause. Und sie können praktische Erfahrungen in der Psychiatrie oder in einem Reha-Zentrum machen.

Auch in der theoretischen Ausbildung im Bildungszentrum lernen künftig alle Pflegeschüler gemeinsam. In den beiden Bildungszentren am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und am Krankenhaus Tauberbischofsheim hat sich das Lehrerteam intensiv auf die neue generalistische Pflegeausbildung vorbereitet. Dabei kam den beiden Bildungszentren die jahrelange Erfahrung aus dem Pilotprojekt „integrative Pflegeausbildung“ zugute.

Hinzu komme ein gewachsenes Netz an Partnerschaften mit Seniorenheimen und ambulanten Diensten. „Unter dem Dach der Gesundheitsholding Tauberfranken können wir mit den beiden Krankenhäusern alle stationären klinischen Ausbildungsbereiche abdecken. Neben unseren drei BBT-Seniorenzentren haben wir außerdem verschiedene Kooperationen mit weiteren Trägern von Seniorenheimen und ambulanten Diensten geschlossen. Damit ist die Ausbildung in allen geforderten Bereichen gesichert.“ Außerdem stehe man in engem Austausch mit weiteren Ausbildungsanbietern und Schulen in der Region für die Koordination der Einsätze.

Auf den Praxis-Stationen werden die Pflege-Azubis von geschulten Mentoren und Praxisanleitern begleitet und angeleitet. Im theoretischen Unterricht lernen die Pflegeschüler vor allem an Fallbeispielen aus der Praxis und besprechen im Unterricht ausführlich die anonymisierten Fälle. Theorie und Praxis sind so eng verzahnt. „Unserem Lehrerteam ist es wichtig, neben der Vermittlung von Fachwissen und Fertigkeiten die Schüler auch in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu fördern, den Prozess des sozialen Lernens zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, sich mit den Erfahrungen im Schul- und Stationsalltag auseinanderzusetzen“, macht Stolzenberger deutlich.

Die Ausbildung solle ihnen die Kompetenz zum eigenständigen Handeln ermöglichen. „Wir sehen uns hier in einer doppelten Verantwortung: eine qualitativ hochwertige Pflege für die Zukunft zu sichern und den jungen Menschen eine fundierte, ganzheitliche Basis für ihr Berufsleben zu geben.“ Die generalistische Pflegeausbildung schließt nach drei Jahren mit dem Abschluss „Pflegefachmann“ bzw. „Pflegefachfrau“ ab und ist europaweit anerkannt. Zahlreiche berufliche Weiterbildungen bis hin zum Studium stehen den Absolventen im Anschluss offen. Die Ausbildung am Caritas-Krankenhaus startet zum 1. April und zum 1. Oktober, am Krankenhaus Tauberbischofsheim zum 1. Oktober. ghtf

Samstag, 18.01.2020