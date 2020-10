Umfangreiche Maßnahmen gegen Klimakatastrophe einleiten

Bad Mergentheim.Die für Sonntag auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz geplante und angekündigte Mahnwache des Arbeitskreises (AK) „Energie & Umwelt“ der Naturschutzgruppe Taubergrund zum Klimaschutz musste aufgrund der Corona-Entwicklungen kurzfristig abgesagt werden.

In einer Pressemitteilung plädieren die Initiatoren und Akteure in Hinblick auf bereits gegebene oder bevorstehende Klimakatastrophen sowohl für die dringende Notwendigkeit eines verstärkten Klimaschutzes als auch für Möglichkeiten vielfältiger Maßnahmen. Bereits Ende Oktober 2019 veranstaltete der AK „Energie & Umwelt“ unter dem Motto „Mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft“ erstmalig eine Mahnwache zu dieser Thematik. Mit der Neuauflage wollten die Akteure die Öffentlichkeit noch mehr dafür sensibilisieren.

„Deutschland hat in den letzten Jahren das Bild von der Klimakanzlerin Merkel auf einer Eisscholle abgegeben und wird noch vielseits international an der Spitze des Klimaschutzes gesehen, Dieses Bild ist jedoch nicht zutreffend, denn wir sind von anderen Ländern wie etwa Schweden beim Klimaschutz längst überholt worden“, schreiben Manfred Gaupp, Hansjörg Keyl und Elmar Patermann vom Leitungsteam des AK in einer Pressemitteilung.

Bestandsaufnahme

Trotz Absage der Mahnwache sei es Zeit für eine Bestandsaufnahme in puncto Klimaschutz auf Basis zumeist regionaler persönlicher und fachlicher Erfahrungen, Erkenntnissen, Betroffenheiten und Kompetenzen auf verschiedenen Bereichen. Denn Klimaschutz oder die Auswirkungen des Klimawandels beschränkten sich nicht nur auf eine notwendige Wende mit regenerativen Energien, sondern beträffen vielfältige Sektoren wie zum Beispiel Verkehr und Mobilität, Wald und Forstwirtschaft, Wasserhaushalt, Landwirtschaft und Weinbau sowie Erziehung und Bildung.

„Wir versuchen seit längerem, auch in puncto Mobilität im Alltag nachhaltiger und umweltbewusster zu leben“, berichtet Sharleen Kindermann aus Bad Mergentheim. „Nachhaltige, umwelt- und klimafreundliche Mobilität verstehen wir keineswegs als Forderung zur Abschaffung aller Autos, sondern als kluges, zukunftsfähiges Gesamtkonzept, das die verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten wie Fußwege, Fahrrad, ÖPNV, das eigene Auto, Carsharing und Mitfahrgelegenheit miteinander kombiniert“.

„Während wir die Turbine zur Energieerzeugung in den 90er Jahren das ganze Jahr in Betrieb hatten, müssen wir sie seit etwa Anfang des neuen Jahrtausends aufgrund längerer niederschlagsarmen oder -losen Perioden immer wieder wegen Wassermangel im Sommer abstellen – seit 2017 jedes Jahr und für einige Monate“, wird Hans Hartung vom Verein Vorbachmühle Weikersheim zitiert.

„Unser Wald ist krank in einem nie gekannten Ausmaß. Die Klimaerwärmung und die Trockenheit schaden allen heimischen Baumarten, vielen heimischen Insekten, Pflanzenarten und Pilzen. Bäume und Pflanzen können nicht auswandern, sie sterben. Wir Menschen verlieren eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Wir leben wie die Made im Speck und sind die Totengräber des Waldes. Wir müssen unseren aufwändigen Lebensstil verändern und erkennen: Weniger ist mehr“, appelliert Forstexperte Helmut Klöpfer.

„Während meines 30-jährigen Berufslebens hat sich die gesamte Rebenvegetation vom Austrieb im Frühling bis zur Ernte im Durchschnitt der Jahre um zwei bis zweieinhalb Wochen nach vorne verlagert“, bilanziert Michael Schmitt, geschäftsführender Vorstand der Markelsheimer Weingärtnergenossenschaft. „Hält diese Entwicklung mit hohen Temperaturen im Sommer verbunden mit ausbleibenden Niederschlägen weiter so an, wird es für den Weinbau in der Region und meinem Berufsstand sehr schwierig. Ich fordere die Gesellschaft auf, sich für Maßnahmen einzusetzen, die der Klimakatastrophe entgegenwirken“.

„Das Ziel 100 Prozent Erneuerbare Energien können wir nicht ausschließlich durch Zubau von entsprechenden Anlagen erreichen, sondern nur mit gleichzeitiger Einsparung eines Großteils des Energieverbrauchs“, ist Elmar Patermann überzeugt. „Wir müssen es deshalb schaffen, nur so viel Energie zu verbrauchen, wie uns die Umwelt zur Verfügung stellt – ohne, dass durch Emissionen Umweltschäden entstehen. Schaffen wir das nicht ist es um die Zukunft für die Menschheit nicht einfach bestellt. Noch können wir umsteuern, Kipppunkte sind noch nicht überschritten, wir sind aber nahe dran“, prognostiziert er.

Eine der wesentlichen Forderungen des AK „Energie & Umwelt“ seien u.a. nachhaltige kommunale Energie- und Klimaschutz-Konzepte im Main-Tauber-Kreis, hebt Thomas Spirk vom AK „Energie & Umwelt“ hervor. Darin sollten zum Beispiel Ideen, Konzepte und Maßnahmen gemeinsam mit örtlichen Institutionen, Einrichtungen und Vereinen erarbeitet und umgesetzt werden. Ein weiterer Bestandteil könnten beispielsweise kommunale Klimaschutzbüros sein. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020