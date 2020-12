Überplanmäßige Feuerwehr-Ausgaben genehmigt

Bad Mergentheim.Es war eine schnelle öffentliche Sitzung, zur der sich die Mitglieder des Bauausschuss im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen trafen. Der Tagesordnungspunkt „Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Budget der Feuerwehr“ in Höhe von 45 000 Euro ging ohne Diskussion über die Bühne. Der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung wurde einstimmig zugestimmt. Feuerwehr-Kommandant Lars Rudolph brauchte nichts erklären und musste keine Fragen beantworten – die Sachlage war selbsterklärend und den Räten in der Sitzungsvorlage ausführlich dargestellt.

Dem Gremium blieb auch gar nichts anderes übrig, schließlich soll und muss die Freiwillige Feuerwehr ja ihren Job erfüllen. Das geht nicht ohne Fahrzeuge, und die benötigen mit zunehmendem Alter nun einmal mehr Reparaturen und Wartung. Für das Haushaltsjahr 2020 waren für die Fahrzeugunterhaltung 56 730 Euro eingestellt. Es kam dabei für die einzelnen Fahrzeuge sowohl zu Kostenunter- als auch zu Überschreitungen.

Aktuell beläuft sich der Fehlbetrag auf 19 452,55 Euro, die Stadtverwaltung rechnet allerdings bis zum Jahresende mit rund 22 000 Euro. Diese Kostenüberschreitung war und ist allerdings nur eine Ursache für die überplanmäßigen Feuerwehr-Ausgaben, die sich im Rechnungsjahr 2020 auf insgesamt 45 000 Euro summieren.

Mindereinnahmen

Ein weiterer Grund ist, wie so vieles in dieser Zeit, die Corona-Pandemie. Im laufenden Jahr tat sich nämlich auf der Einnahmenseite ein großes Loch auf: Statt üblicherweise sechs Atemschutz-Lehrgängen konnte nur einer stattfinden, und der Betrieb der Atemschutz-Übungsanlage konnte nur in stark vermindertem Umfang erfolgen. Die Folge: Aktuell wird mit Mindereinnahmen in Höhe von rund 28 000 Euro gerechnet. Und weiter: Diesen Mindereinnahmen stehen Mehraufwendungen gegenüber, so auch bei den Entschädigungen für die aktiven Feuerwehr-Angehörigen. Die 2019 überarbeitete Entschädigungssatzung sorgt für höhere Einsatz-Entschädigungen, der entsprechende Planansatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 jedoch nicht erhöht. Der Fehlbetrag beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Nicht angepasst

Die Entschädigungszahlungen für die Funktionsträger – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, wie die Sitzungsvorlage erläuterte – wurden für 2020 mit 9500 Euro veranschlagt, doch auch hier wurde der Betrag nicht angepasst. So kam es zu überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 15 000 Euro.

Angesichts der Höhe der überplanmäßigen Ausgaben und mit dem Ziel, diese so gering wie möglich zu halten, wurden anstehende Anschaffungen „nochmals priorisiert und nicht zeitkritische Anschaffungen verschoben“, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen war. Damit kann zumindest ein Teil des Defizits im Feuerwehr-Budget durch Einsparungen gedeckt werden. Der Restbetrag ist über den Gesamthaushalt zu finanzieren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020