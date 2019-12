Über Schutz von Patenten

Edelfingen.Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken veranstalten am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr im Edelfinger Hof einen Vortragsabend im Rahmen des „WJ Networking“ zum Thema „Patentanmeldung und Schutz des geistigen Eigentums“.

Die Impulsvorträge von Dr. Steffen Reinhard und Dr. Gerd Mollekopf gehen auf die wichtigsten rechtlichen Fragestellungen ein. Patentanmeldungen und der Schutz des geistigen Eigentums tragen deutlich zum Innovationsschutz und zur Zukunftssicherung von Unternehmen bei. Deshalb beschäftigt sich die Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren mit diesem Themenkomplex, der auch im Blick auf die aktuelle internationale rechtliche Situation wirft.

Eingeleitet wird der Abend von Dr. Steffen Reinhard mit einem Impulsvortrag zum Thema „Marken, Designs, Patente: Schutz geistigen Eigentums in Deutschland und der EU“. Er gibt einen Überblick über Schutzrechte, deren Möglichkeiten und Grenzen. Dr. Steffen Reinhard ist Jurist und Wirtschaftsinformatiker und arbeitete mehrere Jahre bei SAP sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Würzburg. Dort promovierte er zu einem markenrechtlichen Thema und ist mittlerweile als Rechtsanwalt in Bad Mergentheim mit dem Schwerpunkt Wettbewerbs -, Marken- und Designrecht und im Handels- und Gesellschaftsrecht tätig.

In einem zweiten Impulsvortrag wird Dr. Gerd Mollekopf einen Überblick über das Thema „Computerimplementierte Erfindungen, Kommunikationstechnik und Mobility im Patentbereich“ geben. Er wird darstellen, wo die derzeitigen Schwerpunkte der Patentanmeldungen liegen und wo sich US-amerikanische, chinesische und deutsche Konzerne bei diesem Thema positionieren.

Dr. Gerd Mollekopf berät und vertritt seit Jahrzehnten in- und ausländische Technologiefirmen bei Fragen und Verfahren zu Patent- und Markenrechtsverletzungen, Schutz von Erfindungen und der Durchsetzung von Patentrechten. Als diplomierter Physiker und promovierter Patentanwalt ist er mittlerweile für die Kanzlei Konrad & Dollmann in Bad Mergentheim tätig.

Im Anschluss an die Impulsvorträge können die Inhalte vertieft und Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

