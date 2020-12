Über 334 Jahre im Dienste der Patienten

Bad Mergentheim.In der Rehaklinik Ob der Tauber gab es in diesem Jahr gleich mehrfach den Anlass, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Zusammengerechnet galt es in einer kleinen Feierstunde über 334 Jahre Erfahrung in der Bad Mergentheimer Rehaklinik zu feiern.

Ihr 40-Jahr-Dienstjubiläum dürfen Nikolaus Henning aus der Küche, Birgit Weiß aus der Sportabteilung und Brigitte Herz aus der Hauswirtschaft feiern. Auf je 25 Jahre können Tanja Bayer und auch Irmgard Löffler aus der Pflege zurückblicken. Außerdem wurden drei langjährige Mitarbeiterinnen in die Freistellungsphase der Altersteilzeit „entlassen“.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Jubilare nun offiziell durch die Duale Klinikleitung Chefärztin Dr. Sylvia Zipse und die Kaufmännische Leiterin Martina Zimmerlin geehrt. Mit einem kleinen Rückblick und einigen Anekdoten wurde an viele schöne Momente der zurückliegenden Zeit erinnert. Getreu dem Motto: Was bleibt sind die Erinnerungen, die Vergangenheit ist nun Geschichte und die Zukunft ein Geheimnis.

Für alle Mitarbeiter fand die Klinikleitung und auch der Betriebsrat viele lobende Worte. Sie bedankten sich für die gute und vertrauensvolle Arbeit. Als kleine Anerkennung wurden Blumen und kleine Geschenke überreicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020