Über 1400 Jahre Treue zur Firma

Bad Mergentheim/Künzelsau.Das Unternehmen Würth Industrie Service dankte vor kurzem, im Rahmen einer großen Feier, 85 Kollegen für ihre langjährige Treue. Die Jubilarfeier fand in Künzelsau statt. Ehrungen für zehn, 15, 20, 25, 30 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden vorgenommen.

Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe und Geschäftsführer der Würth Industrie Service, eröffnete die Feier mit einer Ansprache, um den Jubilaren für ihre Treue, ihr Engagement und ihre Loyalität zum Unternehmen zu danken. „Das Vertrauen zum Unternehmen ist nicht selbstverständlich. Es ist daher auch ein besonderer und wichtiger Grund die vergangenen Jahre gemeinsam Revue passieren zu lassen und ordentlich zu feiern“, so Bürkert. „Langjährige Kollegen sind gerade in der heutigen, oft schnelllebigen Zeit sehr wichtig und Grundstock für die Erreichung der Ziele sowie Entwicklung der Würth Industrie Service.“ Professor Reinhold Würth verdeutlichte in seiner Rede, dass „Danke sagen“ elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie ist. Die 85 Geehrten kommen gemeinsam auf eine Betriebszugehörigkeit von über 1400 Jahren. wis

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019