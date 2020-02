Udo-Dollar und ein Ständchen

Bad Mergentheim.Mit einem „Helau“ auf der Tagesordnung hieß die Stadtverwaltung den Gemeinderat am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen willkommen. Und noch bevor die Sitzung beginnen konnte, rief Manuela Zahn zum gemeinsamen Geburtstagsständchen für Oberbürgermeister Udo Glatthaar auf, der einen Tag zuvor 59 wurde und sich sichtlich freute. Nach der gelungenen Gesangseinlage plädierte er schmunzelnd für die Bildung eines Gemeinderatschores. Dass die närrischen Frauen an diesem Tag das Kommando übernommen hatten, zeigte unter anderem auch Susanne Schrodt (Grüne), die zielstrebig mit einer Schere bei Hauptamtschef Jürgen Friedrich die Krawatte stutzte.

Jochen Flasbeck (Freie Wähler) wunderte sich später noch über die Dollar-Noten mit Glatthaars Konterfei, die überall in der Stadt verteilt wurden. Udo Glatthaar meinte im Spaß, dass die Stadt im Keller eine Linotype-Setzmaschine von Ottmar Mergenthaler angeworfen habe, in Wirklichkeit steckten aber die närrischen „Stadtweiber“ dahinter, die am Donnerstag durch die Stadt zogen und auch die FN-Redaktion am Morgen besuchten (wir berichteten). sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020