Trotz Lockdown bleibt vieles geöffnet

Bad Mergentheim.Die Stadt Bad Mergentheim weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass trotz des „November-Lockdowns“ eine Reihe städtischer Einrichtungen geöffnet bleiben oder ihre Angebote fortsetzen dürfen. Dies geschehe nach Maßgabe der aktuellsten Corona-Landesverordnung. Konkret bleibt demnach die Bücherei auch weiterhin geöffnet. Gleiches gilt für die Touristinformation. Die Volkshochschule und die Jugendmusikschule setzen ihre Kurs- und Unterrichtsangebote ebenfalls fort.

Gesundheitskurse ausgenommen

Ausgenommen sind hier lediglich die Gesundheitskurse der VHS, die abgebrochen werden müssen. Dies betrifft beispielsweise alle Entspannungs-, Bewegungs- sowie Ernährungs- und Kochkurse. Alle angemeldeten Kursteilnehmer seien in den vergangenen Tagen bereits direkt von der Volkshochschule informiert worden. Die Stadtverwaltung im Neuen Rathaus und in den Verwaltungsstellen der Teilorte kann weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten werden. „Es stehen der Bürgerschaft jedoch alle Verwaltungsdienstleistungen vollumfänglich zur Verfügung“, so die Stadtverwaltung. Die jeweils ausgehängten Hygiene-Auflagen seien überall in städtischen Einrichtungen zu beachten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020