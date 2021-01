Trotz Corona wurde kräftig gespendet

Bad Mergentheim.Trotz Corona war das Orga-Team kreativ und auch die angemeldeten Sternsinger wollten etwas tun. Daher besuchten sie vier Gottesdienste und sagten dort ihren Haussegen auf. Damit der Segen dennoch zu den Menschen kommen konnte, stellte das Orga-Team fast 2000 Segenstüten (Segensaufkleber, Überweisungsträger, Anschreiben) zusammen, die im Gemeindebrief oder nach den Gottesdiensten verteilt wurden. Auch direkt in den Briefkasten wurden sie geworfen. Für Kinder in Not in der Ukraine und weltweit wurden in Bad Mergentheim mit Edelfingen an die 10 000 Euro gespendet, so viel wie im letzten Jahr. Im Verwaltungszentrum der katholischen Kirchengemeinde gehen immer noch Spenden ein und es darf auch gerne noch weiter gespendet werden, entweder im Pfarrbüro oder mit Überweisung auf das Kirchengemeindekonto mit Verwendungszweck Sternsingen 2021 (IBAN: DE57 6735 2565 0000 0004 30). Auch in den beiden katholischen Kirchengemeinden Apfelbach und Markelsheim wurde für den guten Zweck gesammelt und Spendendosen in Geschäften aufgestellt. So kamen in Apfelbach 1047 und in Markelsheim 2419,42 Euro zusammen. Bild: Seelsorgeeinheit Lamm

