Trickbetrügerinnen erbeuten fünfstelligen Betrag

Bad Mergentheim.Wunder blieben im Fall von zwei skrupellosen Betrügerinnen in Bad Mergentheim aus.

Vergangenen Freitag, gegen 13 Uhr, wurde eine ältere Frau in der Johann-Hammer-Straße auf dem Parkplatz eines Discounters auf russisch angesprochen. Zwei Frauen standen der Dame gegenüber. Eine über 60 Jahre alt, circa 150 Zentimeter groß, schlank mit dunklen glatten Haaren unter einem Hut. Sie trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose und roch stark nach Tabakrauch. Die andere Dame war circa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und kräftig. Sie trug eine Kappe, hatte im Gegensatz zu ihrer Kollegin einen hellen Teint, trug einen hellen Mantel und eine dunkle Hose.

Beide versprachen ihrem Opfer, einen Fluch beenden zu können, welcher über der 70-Jährigen läge. Der Fluch, so die Betrügerinnen, würde nahe Verwandte an Krebs sterben lassen. Da der Ehemann der 70-Jährigen tatsächlich an dieser Krankheit leidet, ging die Dame nach Hause und holte dort einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das Geld übergab sie den Betrügerinnen, die es augenscheinlich zusammen mit einem Brot in Zeitungspapier einwickelten. Dieses Paket sollte die Frau am Abend mit ins Bett nehmen und erst am nächsten Tag öffnen.

Zuhause angekommen wurde die Betrogene misstrauisch und öffnete das Paket. Das Geld fehlte.

Zeugen, die ebenfalls von den Betrügerinnen in russischer Sprache angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019