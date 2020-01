Triathleten gehen künftig ihre eigenen Wege

Bad Mergentheim.Bei der Hauptversammlung der Radsportabteilung des TV Bad Mergentheim gab Abteilungsleiter Thomas Gillig bekannt, dass die Abteilung 2019 um weitere zwei Mitglieder gewachsen ist, so dass sie zum Jahresende 70 Mitglieder zählte. Im gleichen Atemzug erwähnte er jedoch, dass sich die Triathlonfraktion im neuen Jahr ausgliedert und selbstständig macht.

Im weiteren Verlauf wurden die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres angesprochen. Hier wurden vor allem die Trainingslager mit dem Rennrad und mit dem Mountainbike genannt. Zudem wurden die sportlichen Erfolge vor allem von Michael Balling, Andy Kellner, Rolf Tack und Thomas Tietz erwähnt.

Während Rolf Tack und Andy Kellner ganzjährig viel auf Wettkämpfen unterwegs sind und hier vor allem auf dem Mountainbike immer hervorragende Platzierungen erzielen, glänzte Michael Balling beim Ötztaler Radmarathon mit einer Zeit von knapp über acht Stunden. Hierfür werden sie bei der Sportlerehrung des Sportkreises Mergentheim auch geehrt.

Thomas Gillig hatte brandaktuell noch eine weitere sehr erfreuliche Neuigkeit, die vor allem für die Radsportabteilung enorme Vorteile bringt. So hat der Hauptverein bei der Anschaffung zweier neuer Busse an die Radsportabteilung gedacht und Busse mit langem Radstand angeschafft. Dies hat den großen Vorteil, dass man jetzt Radausfahrten mit dem Bus gestalten kann, ohne auf einen Anhänger zum Radtransport angewiesen zu sein. Zudem gab es einen Ausblick auf das Jahr, bei dem die Trainingslager im Mai am Standort Rosenheim und vor allem im Juni entlang der „Route des Grandes Alpes“ von Nizza zum Genfer See die Highlights werden dürften.

Vor allem bei der Ausfahrt im Juni werden die Alpengiganten Iseran sowie Galibier den Mitfahrern alles abverlangen. Im August wird es zudem für die Mountainbikefreunde der Abteilung noch eine mehrtägige Ausfahrt rund um den Vierwaldstätter See geben.

Ein weiteres Highlight wird die Einweihung des neuen, abgesteckten und gekennzeichneten Mountainbike-Trails am Ketterberg sein. Hier hat die Abteilung vor, dieser Einweihung einen gewissen öffentlichen Charakter zu verleihen. Auch wird es wieder eine Sonnwendausfahrt sowie ein Sommerfest geben. Die Vereinsmeisterschaften sind am letzten Septemberwochenende geplant. Die gemeinsamen Trainingsausfahrten werden weiterhin samstags und sonntags jeweils um 9.30 Uhr starten. Zudem wird der im Jahr 2019 abgeschaffte Speedtreff wieder eingeführt. Hier ist der Start um 18.30 Uhr. Alle Starts sind immer am Freibad geplant. Je nach Wetter kann es hier nach Absprache auch Verschiebungen oder Absagen geben.

Bei den Wahlen wurden Thomas Gillig (Abteilungsleiter) und Imke Gründler (stellvertretende Abteilungsleiterin) einstimmig wiedergewählt. Zudem ist Gillig in Personalunion auch Kassenwart. sg

