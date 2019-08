Treue Mitarbeiter ausgezeichnet

205 Jahre Berufserfahrung in der Rehaklinik Ob der Tauber galt es zu ehren. Die Klinikleitung würdigte die Verdienste der langjährigen Mitarbeiter.

Bad Mergentheim. In der Rehaklinik Ob der Tauber gab es in diesem Jahr gleich mehrfach den Anlass, langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ehren und in den Ruhestand zu verabschieden. Zusammengerechnet galt es in einer kleinen Feierstunde, über 205 Jahre Erfahrung in der Bad Mergentheimer Rehaklinik zu feiern.

Auf 40 Berufsjahre darf Theresia Schlör, tätig im Service in der Rehaklinik Ob der Tauber, zurückblicken. 25 Jahre hat Gesundheits- und Krankenpflegerin Anke Langer in der Rehaklinik Ob der Tauber vollendet.

In den Ruhestand verabschiedet wurde nach 47 Jahre in der Rehaklinik Ob der Tauber Kornelia Hammerich. Als gelernte Arzthelferin war sie lange Jahre im Klinischen Labor und zuletzt als Therapiedisponentin tätig.

Hubert Baunach blickt auf 33 Berufsjahre zurück. Er lernte den Beruf des Gärtners im Zierpflanzenbau in Tauberbischofsheim und trug die letzten Jahre bis zu seinem Ausscheiden Ende Mai als einziger Gärtner in der technischen Abteilung die Verantwortung für das Grün in der Klinik. Hans Peter Wichmann ist gelernter Krankenpfleger. Er wechselte vor 32 Jahren in die Rehaklinik Ob der Tauber, der er bis zu seinem Rentenbeginn im Februar 2019 treu blieb. Gelernt hat Lothar Michel Koch. Nach der Lehre erweiterte er sein Fachwissen in verschiedenen Hotels bundesweit. 1991 wechselte er schließlich zur Rehaklinik Ob der Tauber und blieb seiner Leidenschaft dem Kochen treu. Er ist in Ruhestand seit März 2019.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Jubilare und die ausgeschiedenen Mitarbeitenden nun offiziell durch die Klinikleitung geehrt. In seiner Ansprache ließ der Kaufmännische Leiter der Rehaklinik Ob der Tauber, Traugott Weber, die vergangenen Jahre und die Entwicklung der Klinik Revue passieren. Chefärztin Dr. Sylvia Zipse bedankte sich bei den geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute zuverlässige und vertrauensvolle Arbeit mit insgesamt 205 Jahren Erfahrung in der Rehaklinik Ob der Tauber. Als kleine Anerkennung übergab die Klinikleitung jeweils Geschenke. Als Vertreter des örtlichen Betriebsrates dankte Betriebsratsvorsitzender Edgar Neckermann den Mitarbeitern und überreichte ein kleines Geschenk.

