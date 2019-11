„Treffpunkt Gott“ findet wieder statt

Bad Mergentheim.Das nächste Treffen in der Reihe „Treffpunkt Gott“ hat das Thema „Weihnachten – Mach’s wie Gott, werde Mensch“. Alle Interessierten treffen sich am Samstag, 23. November, von 9.30 bis ca. 14 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Marienstraße.

„Treffpunkt Gott“ soll eine Möglichkeit sein, auf neue Weise über Gott und Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen und neue Zugänge zu ermöglichen. Generationsübergreifend soll versucht werden, den Kostbarkeiten des Glaubens auf die Spur zu kommen, Erfahrungen zu teilen und sich so gegenseitig im Glauben zu stärken. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: Zum Warmwerden gibt es ab 9.30 Uhr einen Stehkaffee. Um 10 Uhr wird mit einem gemeinsamen Impuls gestartet, der in das Thema einführt. Anschließend gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Vertiefung: Gesprächsrunden, kreative Aktionen, meditative Zugänge, etc. Jeder entscheidet sich für einen Workshop oder bleibt zum Plaudern im Bistro. Für Kinder wird eine Kinderbetreuung angeboten. Bei einem gemeinsam gestalteten Mitbringbuffet kann man sich an Leib und Seele stärken, indem man sich austauscht und gemeinsam leckeres Essen genießt. Nach dem Imbiss werden die Eindrücke des Tages in einer Abschlussrunde gesammelt und danach gemeinsam Gottesdienst gefeiert.

Eine Anmeldung ist erwünscht bis zum 15. November; Kurzentschlossene dürfen jedoch gerne auch spontan kommen.

Nähere Informationen: im Extra-Flyer, der in der St. Johannes-Kirche ausliegt oder bei Schwester Katharina, E-Mail SrKatharina@st-johannes-mgh.drs.de. Weitere Treffen sind geplant am 7. März und am 16. Mai. Fi

