Träume können wahr werden

Zum ersten Mal – seit 1980 – kommt die Landesgartenschau in den Main-Tauber-Kreis: Bad Mergentheim hat den Zuschlag für 2034 erhalten. Die Freude ist riesig. Das präsentierte Konzept hat die Bewertungskommission und die Entscheidungsträger in der Landesregierung überzeugt. Glückwunsch!

In 14 Jahren ist es also soweit. Noch lange hin? Von wegen. Bis 2034 muss noch viel passieren. Die Stadtentwicklungsprojekte müssen angegangen werden, damit die blühende Gartenschau am Ende das Ganze mit hoffentlich vielen Hunderttausenden Besuchern krönen kann.

Der Traum von einem Stadtstrand, einem Erholungsraum „Wachbach-Terrassen“, einem Radschnellweg, der das Auenland mit dem Bahnhof verbindet, einem Baumwipfelpfad auf dem Ketterberg, einer Sommerrodelbahn am Katzenberg und vielem anderen mehr in der Altstadt, im Schloss- und Kurpark darf nun weiter geträumt werden. Ein Master-Fahrplan und eine umfassende Bürgerbeteiligung sind nötig, damit das Großprojekt von möglichst vielen Schultern bis zum Ende getragen wird. Neben den eigenen Stadtteilen gilt es auch die Nachbar-Städte mitzunehmen. Denn warum soll die Landesgartenschau nicht zum Erfolg für das gesamte Liebliche Taubertal werden?

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020