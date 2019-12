Traditionsbewusst und zugleich modern

Bad Mergentheim.Klassische Musik auf unnachahmliche Weise mit dem Musikgeschmack unserer Zeit zu verbinden – das ist das musikalische Anliegen des Streichquartetts „La Finesse“.

Die vier Virtuosinnen verstehen es, die Geschichte großer Meister auf ihren Instrumenten neu zu erzählen – traditionsbewusst und modern zugleich. Alle musikalischen Interpretationen mit Elementen aus Rock, House, Dubstep und Electro wurden eigens von und für die Gruppe arrangiert und verleihen dem Quartett seinen unverwechselbaren Sound.

Beeindruckende Livepräsenz

Mit Charme, Können und beeindruckender Livepräsenz begeistert La Finesse national wie international seit mehr als fünf Jahren Liebhaber der Genres Klassik, Musical und Pop gleichermaßen. Die vier Musikerinnen bereichern Programme von Kleinkunstbühnen und Musikfestivals, spielen auf Firmenevents namhafter Unternehmen sowie auf Empfängen von Landes- und Bundesministerien und engagieren sich im Rahmen von Benefizkonzerten.

Mutig und facettenreich setzen sie das musikalische Erbe großer Komponisten wie Brahms, Mozart oder Beethoven in einen neuen Kontext und schlagen epochenübergreifend die Brücke bis hin zu Titelmelodien aus Kino und TV – ein emotionales Klangerlebnis der Extraklasse. Mal präsentiert sich das Quartett als Sinfonie- oder Filmorchester, mal als Zigeuner- oder sogar als Rockband, unterstützt von Drums, E-Gitarre und E-Bass. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18:30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965-225 und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/57-4820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019