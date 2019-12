Markelsheim.Die Musikkapelle Markelsheim veranstaltet laut Pressemitteilung ihr traditionelles Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag, am Mittwoch, 25. Dezember, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Markelsheim. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Polkas, Märschen und konzertanter Blasmusik freuen. Die Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Bild: Thomas Weller

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019