Traditionelles Adventsdorf

Bad Mergentheim.Der Freunde- und Förderverein Eduard-Mörike-Haus Bad Mergentheim öffnet am kommenden Wochenende, Samstag, 23. November und Sonntag, 24. November jeweils ab 10 Uhr das traditionelle Adventsdorf im Garten des Seniorenheims in der Austraße 40.

In den adventlich geschmückten Hütten gibt es ein breit gefächertes Angebot von frisch gebundenen Adventskränzen, Gestecke für drinnen und draußen, vielerlei Naturprodukte, Mistelzweige, Strickwaren, Geschenkartikel und verschiedene Produkte aus Holz. Ein Destillateur aus der Region stellt seine Brände und Liköre vor.

Zu erwerben gibt es eine große Auswahl an von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen und Marmeladen, sowie Stollen. Abgerundet wird das Warenprogramm mit neuen Kreationen aus Keramik. Jeweils am Nachmittag findet wieder das adventliche Basteln mit Kindern statt; und an beiden Tagen ist das Café geöffnet. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019