Trachtenkapelle Stuppach gibt Konzert

Bad Mergentheim.Die Trachtenkapelle Stuppach gibt am Sonntag, 18. Oktober, um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Alle Freunde der Blasmusik von nah und fern sind willkommen. Sie erwartet ein bunt zusammengestelltes Programm. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Karten sind nur im Vorverkauf zum Hygienebeitrag von einem Euro erhältlich unter www.kurpark.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225, der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist Information Marktplatz 1, Telefon 07931/574820. Bild: Trachtenkapelle

