Tonnenweise illegal Müll abgelegt

Bad Mergentheim.Die ersten Meldungen gab es bereits im Juli, auch in den Folgemonaten wurden im Main-Tauber-Kreis immer wieder Bilder veröffentlicht, die massive illegale Müll-Ablagerungen zeigen (wir berichteten mehrfach).

In den letzten Tagen gab es weitere Fälle, das Problem scheint sich weiter zu verschärfen. Besonders viele Fälle hat Bad Mergentheim zu verzeichnen: Das nebenstehende Foto ist am Dienstag bei den AltglasContainern in der Deutschordenstraße, gegenüber dem Lidl-Markt, entstanden.

Aber es gibt auch gute Nachrichten – manch einer der Müllsünder wurde bereits gefasst und die Stadt hat weiter eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für sachdienliche Hinweise. Denn die Kosten sind enorm – stellenweise mussten Bauhof-Mitarbeiter von anderen Projekten abgezogen werden, um die Müllberge zu beseitigen.

„In der Spitze musste die Stadtreinigung acht Kubikmeter Müll an einem einzigen Standort und Tag beseitigen. Monatlich fallen teilweise fünfstellige Summen an, die wir für die Müllbeseitigung ausgeben müssen“, berichtet der städtische Pressesprecher Carsten Müller im Video-Interview mit den Fränkischen Nachrichten.

Der Filmbeitrag über die Müllberge in der Region kann unter www.fnweb.de, auf der Facebook-Seite und auch auf dem Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten angesehen werden. ol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020