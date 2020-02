Tolles Vergnügen für den Gaumen und die Sinne

Markelsheim.In der Ankündigung zur „Närrischen Weinprobe“ im Zehntkeller Markelsheim wurde nicht zu viel versprochen. Der Abend wurde zu einem tollen Vergnügen für den Gaumen und die Sinne gleichermaßen.

Selbst das altehrwürdige Kellergemäuer schien Gefallen daran zu haben, dass es für einige Stunden zu einem Treffpunkt der guten Laune und des Frohsinns wurde. Dafür sorgten in hervorragender Weise die vier weiblichen Akteure von „Jacobs Stubenmusik“, die an diesem Abend zur Freude der Weinprobenbesucher alle Register ihrer komödiantischen und gesanglichen Fähigkeiten zogen.

Mit ihren Sketchen trafen Conny Lehr, Karin Staudt, Beate Olkus und Jutta Michler im voll besetzten Zehntkeller ein ums andere Mal in die Gute-Laune-Zentren der begeistert zuhörenden Weingenießer.

Musikalisch begleitet wurde die Weinprobe, wie könnte es auch anders sein, von dem Trio „Rotweinschlotzer“, das sinnigerweise mit dem Stück „Die Halbtrockenen“ die Seccoprobe ankündigte.

Zuvor stellten „Jacobs Stubenmusik“ fest: „Alles, was daheim vergammelt, ist heut’ Abend hier versammelt. Ihr kamet hierher voller Verlangen, drum hemmer gleich mit ’nem roten Secco angefangen“.

Und mit der gereimten Bitte „Wir begrüßen Euch alle recht herzlich und hebbe a Bitt, macht beim Singen und Schunkeln granatenmäßig mit. Denn Sauertöpfe, Grantler, Drachen, kann auch der Wein nicht lustig machen“, gaben sie die Richtung für den Abend vor.

Mit dem abgewandelten Gassenhauer „Horch, da kommt’s von draußen rein….“ kündigte sich Probe zwei in Form eines „2018er Silvaner Kabinett trocken“ an.

In ihrem Sketch „Weingartner“ sinnierte das Damenquartett dann über Gott und die Welt, das Leben als Wengerter und die Geschehnisse im Ort. Und mit dem Reim „’s is kein Burgunder und kein Muskateller, ein Riesling ist’s aus Markelsheim, ein Kabinett, der ist begehrt und rassig, ein 2018er ist nun im Glas“, kündigte sich der nächste flüssige Gaumenschmaus an.

Einer der Höhepunkte des Abends war sicherlich der Sketch „Hähnchen-Beerdigung“ zwischen „Beate“ als Bäuerin und „Conny“ als Dame von der Stadt. „Ach, du liebes Lieschen, ja meine Güte, Frau Bauer, hier ist ein armes Hühnchen verstorben“, klagt die verstörte und aufgeregte Dame aus der Stadt. „Ja mei, bei uns auf dem Land, da stirbt ein Hühnchen nicht, des verreckt halt!“, antwortet ihr die Bäuerin teilnahmslos.

Unter den Gästen der närrischen Weinprobe befand sich auch die nichts ahnende Markelsheimer Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und der ebenfalls unbedarfte Oberbürgermeister Udo Glatthaar, die ins Programm mit einbezogen wurden. Beide bekamen die Aufgabe, die Weinprobe des „Tauberschwarz rosé“ anzukündigen, Udo Glatthaar mit den Wortvorgaben „Ingwerreibe, Zahnspange und Rotweinzwetschgen“, Claudia Kemmer mit den Wortvorgaben „Fußpilz, Narkose und Sternhimmel“.

Der Zehntkeller tobte, als die Ortsvorsteherin ihre Ankündigung „der Tauberschwarz prickelt so schön auf der Zunge, wie Fußpilz zwischen den Zehen“ zum Besten gab. Und dann zogen sie ein, die drei Brückenheiligen von Markelsheim, Johann von Nepomuk, St. Urban und St. Kilian, die zu ihrem Leidwesen nun schon zum dritten Mal von der Brücke steigen mussten, obwohl man ihnen im Jahre 1898 versichert hatte, dass die Brücke für alle Ewigkeit hält.

Sie hatten so einiges zu erzählen, über Leute und Ereignisse von und in Markelsheim und drumherum, frei nach dem Motto „Mir berichte euch a bissle was vom Ortsgeschehe, ihr glaubt net, was mir uff der Brücke alles sehe“.

Die drei Heiligen bedauerten, dass sich Dr. Urban Lanig und seine Gattin von der kommunalen Politik zurückgezogen haben. Doch Tochter Theresa werde jetzt Politik machen. Diese habe geheiratet und bald werde Kindstaufe gefeiert. Dann müsste das „Urbi et Orbi“ wohl in „Urbi wird Opi“ umgeschrieben werden.

Und bezüglich der neuen Brücke stellten die drei fest: „Über sieben Pfosten musst du gehen, viele Monat musst du übersteh’n, lange Umweg musst du gehen, aber einmal wird es wieder schön. Mir hoffe dass die Brück’ bald fertig ist, weil jeder von uns seinen Sockel vermisst. Zur Brückeneinweihung gibt es ein großes Fest, da steigen wir dann wieder aufs Podest“.

Im Namen der Frauen forderten sie wegen des Priestermangels: „Mehr Frauen müssen ran, dann wird aus dem Vatikan eben ein Muttikan“. Ja und dann erschien sie auf der Bildfläche: die Markelsheimer Freiheitsstatue. „Good evening, ich bin so froh,I have a Einladung, jetzt bin i do. I wish you, dass Eure Bridge diesmal länger hebt, die andern drei bald wieder auf der Brücke steh’n.“

Nach diesem Sketch-Highlight folgte dann das flüssige Highlight in Form der 2015er Schwarzriesling Auslese. Zwar schon einige Jahre alt, aber immer noch sehr fein und umschrieben mit „So um die 100 Grad Öchsle, weich und samtig im Mund. Schön wie Frauen, harmonisch und rund“.

Danach legten sich die als „Silvaner Harmonists“ und „feurige Italiener“ auftretenden Stubenmusikantinnen nochmals richtig ins Zeug. „Mit Arrivederci Leit, es ist jetzt Schluss für heit, doch s’Licht bleibt an im Lokal, d’Musik spielt noch mal, weil wir nicht nach Hause geh’n“, ließen sie eine närrische Weinprobe ausklingen, die Appetit auf mehr machte.

