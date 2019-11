Tolle Gemeinschaft erlebt

Löffelstelzen.Der Walldürner Wallfahrtsverein Löffelstelzen veranstaltete seine Mitgliederversammlung.

Engagement gewürdigt

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Tremmel folgten Grußworte des gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates und Ortsvorsteher Michael Müller. Er bedankte sich für das Engagement des Vereines bei kirchlichen Festtagen und für den Zusammenhalt auf den Wallfahrten.

Zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder und Wallfahrer erhoben sich die Versammelten und gedachten ihrer.

Jahresbericht

Anschließend gab Pilgerführer Ansgar Weiß seinen Jahresbericht ab – beginnend mit einem meditativen Gebet. Nach dessen Bericht folgte der Jahresbericht des Schriftführers über die Veranstaltungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Besonders erwähnt wurde dabei Organisation und Durchführung der Fahrradwallfahrt. In dieser war eine tolle Gemeinschaft unter den Pilgern zu spüren. Der Hauptevent, die Fußwallfahrt, begann mit dem Aussendungsgottesdienst. Zwei Tage später machten sich die Pilger unter dem Thema „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ auf den Fußweg nach Walldürn. Tags darauf trat die Fußgruppe den langen Rückweg wieder an, so der Schriftführer weiter.

Lob ausgesprochen

Anschließend folgte der Bericht von Kassiererin Marina Gabel-Müller. Sie gab eine genaue Auflistung der Ein- und Ausgaben des Vereines bekannt. Andreas Tremmel als Kassenprüfer sprach ein großes Lob aus. Die Vereinskasse sei sorgfältig, gewissenhaft und korrekt geführt. „Einer Entlastung des Vorstands wird ohne Bedenken zugestimmt.“, so Tremmel weiter. So wurde die Führung entlastet.

Auf der Mitgliederversammlung durfte die Vereinsführung Irmgard Tremmel für 45 Jahre Fußwallfahrt zum Hl. Blut ehren. Der Vorsitzende sprach in seiner Laudatio der Jubilarin beste Dankesworte aus.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurden die Glaubenserlebnisse um die Wallfahrt diskutiert und besprochen. wwv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019