Tobender Applaus für tolle Komödie

Edelfingen.In der Turn- und Festhalle Edelfingen fand der jährliche Grundschulabend der GrundschuleEdelfingen statt. Bei dem Grundschulabend führen die Viertklässler ein Theaterstück auf und werden offiziell verabschiedet.

In der voll besetzten Halle gaben sie die Gruselkomödie „Schloss Rabenstein“ zum Besten. Auf dem Schloss versetzt die böse Grusula seit Jahrhunderten alle in Schrecken und Qual. Zunächst unterdrückte sie als garstiger boshafter Mensch ihre Mitmenschen und seit ihrem Tod treibt sie als Vampir ihr Unwesen zum Leid der Geister, die ebenso im Schloss beheimatet sind.

Nachdem ein Aufstand der Geister gegen die Tyrannin gescheitert war, taucht zunächst Grusulas mutige Nachfahrin Peggy von Rabenstein in dem von ihr geerbten Schloss auf, um den wertvollen Schatz von Grusula zu suchen. Fast zeitgleich kommen Schimmelpilzforscher Professor Dr. Graupelschauer und seine ängstliche Gehilfin Selina Schlötterli ins Schloss. Sie sind auf der Suche nach neuen Forschungsobjekten im Bereich der Schimmelpilze.

Als die drei Suchenden schließlich nach etlichen Gespensterbegegnungen aufeinander treffen, verbünden sie sich und suchen gemeinsam weiter. Mit dem von Professor Dr. Graupelschauer gebrauten Sprühnebel können sie die Geister schließlich bändigen und Vampirin Grusula findet ihr endgültiges Ableben. Die Geister kommen den drei nun zur Hilfe und zeigen ihnen wo der geheime Schatz versteckt ist. Als Dank dürfen die Geister auf dem Schloss bleiben und Prof. Dr. Graupelschauer darf auch künftig im Schoß nach seinen Schimmelpilzen forschen. Zum Abschluss feiern alle gemeinsam auf dem großen Gespensterball.

Kurzweilig und heiter war das unterhaltsame Theaterstück, welches die Viertklässler gekonnt präsentierten. Unterstützt wurden sie durch tänzerische und gesangliche Einlagen der anderen Klassen. Auch Schulleiterin Suzanne Schorn war sich in ihrer Abschlussrede sicher: „aus einigen werden Schauspieler.“ Einstudiert hatte das Stück Anke Rüger. Für die tollen Kulissen waren ebenso die Viertklässler mit ihrer Lehrerin Melanie Michelberger zuständig. Ergänzt durch die ausgetüftelte professionelle Klang- und Lichtanlage von Niklas und Kris Braun hatte man den Eindruck, wirklich in einem Geisterschloss gelandet zu sein. Das Publikum belohnte die Mitwirkenden für ihre Darstellung mit tobendem Applaus.

Ebenso wurde an dem Abend der Spendenscheck aus dem Erlös des Spendenlaufes „Schüler laufen für Kinder“ übergeben.

Rekordspende erlaufen

Bereits im Mai fand der Spendenlauf statt, bei dem die Schüler sich eigene Sponsoren suchten, die für jede gelaufene Runde einen festgelegten Betrag spendeten. Die Spendensumme des vergangenen Jahres konnte noch einmal um knapp 750 Euro übertroffen werden und so kam die stolze Rekordsumme von 2776 Euro zusammen. Die Hälfte des Geldes erhält der Förderverein der Grundschule Edelfingen und kommt so direkt den Schülern zugute. Die andere Hälfte wird gespendet. In diesem Jahr durfte sich der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ der Malteser im Main-Tauber-Kreis freuen. Schulleiterin Susanne Schorn und der Vorsitzende des Fördervereins Jörg Reutter übergaben an die Koordinatorin des Hospizdienstes Elsbeth Kiesel die Spende in Höhe von 1388 Euro. Sie freute sich sehr über die großzügige Spende und bedankte sich auch im Namen der betreuten Familien. Von der Zuwendung werden unter anderem die ehrenamtlich arbeitenden Mitarbeiter im Hospizdienst aus- und weitergebildet. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019