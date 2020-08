Tipps vom Experten: „Angstschweiß versetzt Wespen in Alarmbereitschaft“

Bad Mergentheim.Fast täglich gehen zurzeit bei der Naturschutzgruppe Taubergrund „Wespenalarme“ ein. Verzweifelte Menschen fühlen sich von diesen sehr nützlichen Tieren belästigt – bisweilen sogar bedroht.

Die letzten Sommerwochen des Jahres brechen an. Viele Menschen halten sich beim Kaffeekränzchen im Garten oder beim Picknick im Park im Freien auf. Neben Freunden und Verwandten locken sie mit Zucker und Fleisch aber auch ungebetene Gäste an den Tisch: die Wespen. Was manchmal wie eine Invasion wirkt, ist in Wirklichkeit jedoch nur ein kleiner Ausschnitt der Natur. „In der Regel trauen sich nur zwei der elf mitteleuropäischen Wespenarten an unsere gedeckten Tafeln, nämlich die ‚Gewöhnliche Wespe’ und die ‚Deutsche Wespe’“, erklärt Naturschutzexperte Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund). „Alle anderen Wespenarten interessieren sich nicht für unser Essen. Viele dieser Arten vertilgen vor allem Fliegen, Mücken, Raupen, Motten oder Spinnen.“ Wenn also beispielsweise mal eine Hornisse am Kaffeetisch vorbeikommt, ist sie mit Sicherheit nicht hinter dem Kuchen, sondern hinter den Wespen her.

Ruhe bewahren!

„Um keine Wespen anzulocken, kann man Speisen abdecken, süße Getränke verschließen und auf stark parfümierte Körperpflegeprodukte verzichten“, sagt der Bund-Experte. Helfen jedoch all diese Maßnahmen wenig und die schwarz-gelben Insekten gesellen sich dennoch in die Runde, heißt es: Ruhe bewahren! „Um-sich-Schlagen ist äußerst kontraproduktiv“, erklärt Magnus Wessel. Denn die Tiere nehmen Furcht wahr. Angstschweiß versetzt die Insekten in Alarmbereitschaft. Auch Wegpusten hilft nicht weiter.

Im Gegenteil: Ausgeatmetes Kohlendioxid macht Wespen aggressiver. Stattdessen empfiehlt der Naturschützer die Tiere im Auge zu behalten, wenn man isst, und einfach ganz entspannt weiterzumachen. „Ganz dreiste Ruhestörer lassen sich mit Wasser aus kleinen Sprühfläschchen zur Raison bringen“, verrät Wessel. „Oftmals haben sich auch „Ablenkungs-Fütterungen“ mit Teilen des Essens bewährt, die die Tiere vom Tisch weglocken.“

Wer die Wespen gewähren lässt und ihnen ein Stück vom kulinarischen Glück gönnt, hat in der Regel nichts zu befürchten und kann vielleicht sogar beobachten, wie sie geschickt ein kleines Stück aus einem großen Ganzen herausoperieren und mit der Beute stolz davonfliegen. Wessel abschließend: „Was für uns nur die letzten Sommerwochen des Jahres sind, sind für die Wespen die letzten Tage ihres Lebens. Nur die jungen befruchteten Wespenköniginnen überwintern, alle anderen Wespen sterben. Erst im nächsten Sommer schlüpfen neue Wespen und halten uns so manche Fliege vom Leib.“ nsg/Bild: Holger Schmitt

