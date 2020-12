„Tiere sind kein passendes Weihnachtsgeschenk“

Bad Mergentheim.Das Weihnachtsfest rückt mit schnellen Schritten näher, doch vielen fehlt noch immer die passende Geschenkidee. Die Kinder haben sich schon immer einen Welpen gewünscht, die Lebenspartnerin ist total vernarrt in Kaninchen oder Singles wollen mit einer Katze für Gesellschaft in den eigenen vier Wänden sorgen. Warum also kein Haustier adoptieren?

Denn das sorgt nicht nur für strahlende Augen bei den Beschenkten, die am Weihnachtsbaum sitzen, sondern unterstreicht gerade an den Weihnachtstagen den Wunsch, etwas Gutes zu tun. Doch was auf den ersten Blick eine tolle Geste zu sein scheint, entpuppt sich nicht selten als Schnapsidee. Denn: etwa 40 Prozent der zu Festtagen geschenkten Haustiere landen innerhalb weniger Wochen in einem Tierheim. Heidrun Leiss-Schott, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung, kennt das zur Genüge. Ihr Verein betreibt das hiesige Tierheim und warnt vor Schnellschüssen bei der Anschaffung von Haustieren.

„Wir sind zwar in einer ländlichen Region, in der die Menschen naturverbunden und mit viel Tierverstand aufwachsen, aber auch hier werden nach den Weihnachtstagen Tiere abgegeben oder sogar ausgesetzt. Zwar nicht in so hohem Maße wie in Großstädten, aber es kommt hin und wieder vor“, so Leiss-Schott. Das sei vor allem im Januar der Fall.

Einige begleite das neue Haustier noch bis Ostern, aber spätestens bei der Urlaubsplanung werde festgestellt: Der Welpe ist zwar ganz süß, beansprucht aber viel zu viel Zeit. Oder die beiden Kitten bringen zwar Leben in die eigenen vier Wände, kosten aber mehr Geld als erwartet. Leiss-Schott: „Um solche Fälle möglichst gar nicht erst aufkommen zu lassen, werden in unserem Tierheim von Mitte Dezember bis Anfang Januar keine Tiere vermittelt.

Wir stellen den Interessenten ihre potenziellen Mitbewohner aber gerne vor, beraten sie in Sachen Haltungsbedingungen, Pflege sowie Kosten und machen schließlich einen Interessentenvermerk in der Tierakte.

Wenn im Januar noch immer der Wunsch besteht, diesem Tier ein dauerhaftes Zuhause zu bieten, darf das neue Familienmitglied Hund, Katze oder Kaninchen dann gern bei seinem neuen Herrchen oder Frauchen einziehen.“

Mit diesem Konzept habe das Tierheim-Team bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Kein vermitteltes Tier sei in den letzten Jahren im Dezember unüberlegt oder als Impulsgeschenk adoptiert und wieder zurückgegeben worden, versichert Heidrun Leiss-Schott. „Kinder verlieren erfahrungsgemäß oft schnell das Interesse an ihrem tierischen Weihnachtsgeschenk. Und Erwachsene merken, dass ein Haustier doch mehr Arbeit, Zeit und Engagement bedeutet, als zunächst gedacht. Vielleicht wird auch eine Tierhaarallergie entdeckt oder die Kosten, die mit einem vierbeinigen Mitbewohner einhergehen, werden unterschätzt. Es sind ja nicht nur Futterkosten, sondern auch regelmäßige Tierarztbesuche zu Routinekontrollen oder Impfungen. Über all solche Dinge sollte man sich vor einer Tieradoption Gedanken machen oder sich gern auch zuerst an einer Tierpatenschaft versuchen.“

Solche Tierpatenschaften seien auch im Tierheim Bad Mergentheim möglich. „Prinzipiell kann jede beziehungsweise jeder bei uns eine Patenschaft für eine Katze, einen Hund oder ein Kaninchen übernehmen“, erklärt Heidrun Leiss-Schott. Man unterstütze damit sein Paten-Tier finanziell über einen festgelegten Zeitraum, gehe aber keine weiteren Verpflichtungen gegenüber dem Tierheim ein. „Eine Tierpatenschaft ist ein schönes Weihnachtsgeschenk in Form von etwas Tierglück! Ideal ist eine Tierpatenschaft auch als Geschenk für Kinder und Erwachsene, die sich sehnlich ein Tier wünschen, aber aus verschiedensten Gründen keines bekommen können. Denn: Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, kann das Paten-Tier gerne nach Terminvereinbarung auch kennenlernt werden“, so die Vorsitzende. Eine weitere Alternative zum tierischen Weihnachtsgeschenk sei zudem die Futterspende – zum Beispiel als eine Art Weihnachtswichtel-Aktion für Firmen oder Privatpersonen. Das sorge nicht nur bei den Tierheimtieren für leuchtende Augen und volle Mägen, sondern gebe vor allem auch dem Spender ein gutes Gefühl.

„Wir sind jedes Jahr überwältigt von der Großzügigkeit unserer Wichtel – nicht nur an Weihnachten, sondern über das ganze Jahr hinweg. Zusätzlich zu unserem langjährigen tierischen Partner Fressnapf hat nun auch die BAGeno Raiffeisen eine Futter-Spendenbox mit entsprechender Wunschliste für uns aufgestellt“, berichtet Heidrun Leiss-Schott. Für das Tierheim Bad Mergentheim seien diese Aktionen nicht nur eine schöne Bescherung, sondern entlasten auch die Kasse, um beispielsweise Anschaffungen für Tiere mit speziellem medizinischem Bedarf zu tätigen oder Renovierungsarbeiten in den Tierhäusern zu leisten.

Gerade in der Corona-Zeit, in der das Tierheim keine offenen Besuchstage am Wochenende anbieten könne, zahlreiche beliebte Veranstaltungen wie Tierheimfest und Flohmärkte ausfallen mussten und Tierinteressenten nur noch nach vorheriger telefonischer Vereinbarung mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln Termine vereinbaren dürfen, zähle jeder Cent und jede helfende Hand. „An uns ist das Corona-Jahr 2020 ebenso wenig spurlos vorbei gegangen wie an allen anderen Menschen“, so Leiss-Schott. pm

