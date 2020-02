Tiefe Umbrüche in der Landwirtschaft

Bad Mergentheim.Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Pflanzenschutz haben sich in letzter Zeit enorm verändert. Das wurde beim 67. baden-württembergischen Pflanzenschutztag im Großen Kursaal deutlich, zu dem Praktiker, Dienstleister und Agrarpolitiker aus dem ganzen Bundesland anreisten.

„Pflanzenbauliche Maßnahmen wie mechanische Bodenbearbeitung und resistente Sorten gewinnen an Bedeutung“, betonte Dr. Friedrich Merz vom Regierungspräsidium Stuttgart, bevor er die geänderten rechtlichen Bestimmungen im Pflanzenschutz aufzeigte. Darunter fällt die Reduzierung von Rückstandshöchstgehälter (die maximal zulässigen Konzentrationen für Rückstände in Lebensmitteln und Futtermitteln).

Biodiversität gefordert

Außerdem besteht die Forderung nach Biodiversitätsauflagen. Maßnahmen zur Umsetzung des Eckpunktepapiers wurden eingeleitet. Dieses ist die Reaktion der Landesregierung auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Theodor Bender und Hartmut Linder sind erfahrene und praxiserprobte Berater der Landwirte im Main-Tauber-Kreis.

Bei ihrer täglichen Arbeit am Landwirtschaftsamt erfahren sie hautnah, welche Sorgen die hiesigen Landwirte umtreiben. „Weniger Schutz der Pflanzen bedeutet eine Extensivierung, damit werden die Erträge zurückgehen, aber die Betriebe leben von den verkauften Doppelzentnern“, betonte Hartmut Lindner. Der Verbraucher sehe keine Notwendigkeit zum Pflanzenschutz, da die Regale immer voll seien. Ertrags- oder Ernteausfälle durch Krankheiten oder Schädlinge seien ihm fremd. Die meisten Verbraucher gingen davon aus, dass ohne Glyphosat alles gut ist.

Doch auch Biobetriebe wenden Pflanzenschutzmittel an. „Was sind die Folgen eines Ackerbaus ohne Glyphosat? Die Intensität der Bodenbearbeitung muss zunehmen, es muss mehr gepflügt werden und damit erhöhen sich die Probleme der Erosion und der steigenden Nitratwerte im Grundwasser. Weniger Bodenbewegung bedeutet auch eine geringere Nitratauswaschung im Herbst“, so Linder.

Ohne Glyphosat werde die gewünschte Mulchsaat erschwert, die Bekämpfung von Wurzelunkräutern sei aufwendiger und die Aussaat der Sommerungen könne sich verzögern.

„Der Verzicht auf Glyphosat heißt für Ackerbaubetriebe einen zusätzlichen Grubberstrich, eine andere Fruchtfolge, andere Saatzeiten und eine verstärkte Bodenbearbeitung. Allerdings gibt es schon moderne Ackerbaubetriebe, die ihre Bodenbearbeitung intensiviert haben und mehr oder weniger ohne Glyphosat auskommen.“

Theo Bender schilderte, wie wirksam mechanische Maßnahmen bei der Stoppelbearbeitung sind. Positiv seien eine mögliche Reduktion bei Düngung und Pflanzenschutzmitteln und ein verbessertes Image der Landwirte sowie weniger „Kopfschütteln der Bevölkerung“.

Nachteilig seien die erhöhte Erosionsproblematik und der höhere Zeit- und Energiebedarf. Der Humusabbau nehme zu, die Tragfähigkeit der Böden und das Bodenleben ab. Es entstehe eine anfälligere Bodenstruktur.

Bender erinnerte an den Stoppelfeldtag in Großrinderfeld, der zeigte: Die Bodenbearbeitung gelingt dann, wenn diese an Bodenart und Zustand angepasst wird. Zudem müsse die Geräteeinstellung schnell und einfach anpassbar sein. Der Boden müsse flächig unterschnitten, die Wurzeln enterdet und der Spross geschädigt oder verschüttet werden. Zudem müsse die Witterung passen. „Weil unsere Werkstatt im Freien ist, machen wir oftmals alles richtig und gehen dann doch nur als zweiter Sieger vom Feld“, zog Theo Bender Fazit, der selbst einen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb leitet.

Blick auf Pflanzenschutz geworfen

Professor Dr. Ralf Vögele von der Universität Hohenheim warf einen Blick in die Zukunft des Integrierten Pflanzenschutzes. Seit 1989 gelte der Obstbau am Bodensee als integriert und seit 2012 sei diese Methode für alle Pflanzenkulturen als gute fachliche Praxis vorgeschrieben.

Es sei eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird. Diese Anforderung sehe Vögele in der Praxis jedoch noch nicht erfüllt, da hierfür noch der Anbau und die Pflanzenzucht optimiert werden müssten.

Verschiedene Partner wie Universitäten, Industrie und Verbände des Umwelt- und Naturschutzes bildeten derzeit ein Konsortium und erprobten neue Methoden wie resistente Sorten, andere Formen der Bestandsarchitektur, biologische Antagonisten und Bioeffektoren.

Die Vortragstagung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg fand in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg, dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020