Tickets können online gebucht werden

Bad Mergentheim.Die drei Bad Mergentheimer Freibäder am Festplatz der Kernstadt, in Althausen und in Wachbach öffnen am Freitag, 3. Juli, ihre Pforten. Einen „entspannten Freibad-Sommer trotz Corona-Auflagen“ verspricht die Stadt mit den entwickelten Lösungen für die besonderen Herausforderungen dieser Saison. Die wichtigste Änderung: Tickets können nur online über die städtische Internetseite oder im Bürgeramt der Stadtverwaltung (Neues Rathaus, Bahnhofplatz 1).

Wer ein Freibad besuchen möchte, entrichtet das Eintrittsgeld für ein festgelegtes Zeitfenster. Für jedes Zeitfenster ist eine maximale Besucher-Zahl definiert, die nicht überschritten werden darf. Wer sein Ticket online kauft, hat damit die Sicherheit, dass der Platz im Freibad fest reserviert ist. Zudem ist dann auch die Erfassung der Kontakt-Daten gleich mit erledigt.

Beim Barverkauf im Bürgeramt (ab Freitag) kann entweder ein konkretes Zeitfenster mit Reservierung oder ein Eintritts-Gutschein erworben werden. Gutscheine können Besucher für ein beliebiges Zeitfenster vor Ort einlösen, müssen aber damit rechnen, dass bei zu großem Besucher-Andrang kein Einlass mehr gewährt wird. Der Gutschein behält in diesem Fall aber seine Gültigkeit für einen späteren Termin. Beim Verkauf über das Bürgeramt erfolgt die Erfassung der Kontaktdaten erst vor Ort beim Freibad-Besuch.

Die Höchstzahl der Besucher pro Zeitfenster liegt bei 600 im Kernstadt-Freibad, bei 150 in Althausen sowie bei 250 in Wachbach. Diese Zeitfenster gibt es: 10 bis 14 Uhr oder 15 bis 19 Uhr (Kernstadt, täglich); 13 bis 17.50 Uhr oder 18.10 bis 20 Uhr (Wachbach, Montag bis Freitag); 11 bis 12.45 Uhr oder 13 bis 17.50 Uhr oder 18.10 bis 20 Uhr (Wachbach, samstags, sonntags und in den Sommerferien); 12 bis 17.45 Uhr oder 18 bis 20 Uhr (Althausen, täglich).

Für alle drei Anlagen wurden neue Badeordnungen und Hygienebestimmungen festgeschrieben. Im Detail können diese auf der städtischen Internetseite nachgelesen werden. So wird die Stadt zwischen den jeweiligen Zeitfenstern und dem Besucher-Wechsel eine umfangreiche und hygienische Reinigung gewährleisten. Aber auch jeder Besucher ist gefragt, Rücksicht auf andere zu nehmen.

Sowohl im Wasser als auch in den Umkleide-Bereichen und Liegewiesen sowie an den Kassen, wo die Tickets und Gutscheine abgescannt werden, muss auf Abstand geachtet werden. Dabei helfen neue Markierungen und bei den Becken klar festgelegte Ein- und Ausstiegsbereiche. Das Freibad-Personal vor Ort wird neben dem eigentlichen Badebetrieb in dieser Saison auch die Einhaltung der entsprechenden Corona-Verordnungen überwachen.

In allen Gebäude- und Eingangsbereichen ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den die Besucher selbst mitbringen sollten. Die Warmwasser-Duschen stehen nicht zur Verfügung, lediglich die Kalt-Duschen vor den Becken.

In allen Bädern erhalten Schwerbeschädigte, Schüler und Studenten eine Ermäßigung und zahlen grundsätzlich nur den Jugend-Tarif. Dauer- und Mehrfach-Karten wird es erst in der nächsten Saison wieder geben. Der Service-Bereich für den Onlinekauf von Eintrittskarten ist direkt auf der Startseite von www.bad-mergentheim.de zu finden. Im Bürgeramt können montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie montags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr Gutscheine gekauft werden

Die Stadt weist darauf hin, dass im Neuen Rathaus ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und der Zugang im Sinne des Infektionsschutzes über ein Ampelsystem temporär begrenzt werden kann. Die Kiosk-Bewirtschaftung startet mit der Öffnung am Freitag wieder. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.07.2020