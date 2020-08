Thema Digitalisierung steht im Fokus

Main-Tauber-Kreis.Volker Stephan (kleines Bild) ist neuer Schulleiter der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim. Regierungspräsidium und Kreistag haben ihn „nach einer Wartezeit“, wie er selbst sagte, für das Amt bestellt. Vor rund einem Jahr nämlich hatte sich Stephan für das Amt beworben. Aufgrund der Corona-Pandemie hat es aber bis zum Sommer 2020 gedauert bis die Entscheidungsfindung abgeschlossen war. Jetzt hat Landrat Reinhard Frank den neuen Schulleiter vorgestellt.

Zurück in der Heimat

Volker Stephan ist ein Taubertäler. Er ist nicht nur in Tauberbischofsheim geboren und hat das dortige Wirtschaftsgymnasium besucht, auch sein Referendariat legte er in der Kreisstadt ab. Im Anschluss war er zehn Jahre Lehrer in Heilbronn und hat sich dort, neben seinen Schülern, der Qualitätsentwicklung gewidmet. Anschließend führte ihn sein Weg nach Künzelsau an eine hauswirtschaftlich-pflegerische Schule, an der er den Posten des stellvertretenden Schulleiters, ab 2014 den des Chefs, übernahm. „Ich freue mich, jetzt wieder in der Heimat zu sein“, so Stephan. Außerdem ziehe es ihn als diplomierten Handelslehrer wieder zurück in den kaufmännischen Bereich. Seinen Fokus will er auf die Internationalisierung, bei der sich die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim einen Namen gemacht hat, legen. Sie habe durch das Aussetzen der direkten Kontakte mit Partnern im Ausland aufgrund der Corona-Pandemie naturgemäß gelitten. Einen weiteren Schwerpunkt sieht er in der Digitalisierung. Mit 190 Endgeräten sei die Schule gut aufgestellt und ermögliche eine gute Mischung aus Präsenz- und digitalem Unterricht, was sich in der Krise positiv ausgewirkt habe. Ziel sei es, einen komplett digitalen Unterricht zu ermöglichen.

„Das wird die Aufgabe in den nächsten zehn Jahren sein“, blickte er nach vorn. Damit der gesamte Komplex der Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim ein gutes digitales Netz zur Verfügung hat, werde zudem das W-Lan zwischen der Kaufmännischen und der Gewerblichen Schule verbessert.

Noch in den letzten zwei Wochen der Sommerferien werde ein freiwilliges Lehrangebot für Schüler bereitgestellt, um durch die Corona-Krise verursachte Defizite aufzuarbeiten. Acht Lehrkräfte hätten sich dazu bereit erklärt, so dass die Kaufmännische Schule hier gut aufgestellt sei, so Stephan.

„Leider erreichen wir aber nicht immer die Schüler, die wir erreichen wollen“, schiebt er nach. Für dieses Angebot gemeldet hätten sich nämlich viele ohnehin gute Schüler, die dieses Angebot eigentlich nicht bräuchten.

Neben der Internationalisierung und der Digitalisierung liegt dem Nachfolger von Manfred Ehrenfried die praxisnahe Ausbildung am Herzen. Die jungen Menschen sollen gut auf den Beruf vorbereitet sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020