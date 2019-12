Theater in Markelsheim

Markelsheim.Seit vor einem halben Jahr ein Fahrrad vom Hof gestohlen wurde, ist bei Franz Schwarz der Sicherheitswahn ausgebrochen: So beginnt das neue Bühnenstück der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Markelsheim. Nach und nach bestellt Hofherr Franz Schwarz immer mehr Technik bei Alexa Telenot und lässt den Hof so einbruchssicherer machen. Doch den restlichen Hofbewohnern geht das schnell auf die Nerven, denn die High-Tech-Geräte wollen nicht so recht funktionieren, wie sie sollen.

Mit den Stück „Kräuterschnaps und Fehlalarm“ zeigt die Theatergruppe wieder eine unterhaltsame Komödie mit sehr aktuellem Bezug. Die elf Darsteller proben bereits seit Oktober für ihre Vorführungen. Premiere ist am Samstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Markelsheim. Hierzu gibt es sogar noch einige Karten, wogegen es für die Sonntagsvorstellungen nur noch Restplätze gibt. Die weiteren Aufführungen sind dann am Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr; am 4. Januar (19.30 Uhr), 5. Januar (17 Uhr), 10. Januar (19.30 Uhr) und am Samstag, 11. Januar (19.30 Uhr). Karten können bei Thomas Kimmelmann, Telefon 07931 / 9231475 bestellt werden; Restkarten an der Abendkasse.

